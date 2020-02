In dubio door de two-tone jeans? “Het is een gewaagd stuk, dus hou de rest van je outfit simpel” Roxanne Wellens

25 februari 2020

15u15

Keuzestress? Dat is verleden tijd dankzij de jeans in verschillende kleuren. Kendall Jenner (24) droeg 'm al in 2016, maar nu wordt hij steeds populairder bij het grote publiek. Hoe draag je dit schijnbaar moeilijk te combineren kledingstuk? En waar komt de trend plots vandaan?

“Zo nieuw is de trend niet”, zegt onze moderedacteur David Devriendt. “Coco Chanel speelde al met twee kleuren rond 1960. Toen ontwierp ze de iconische beige pumps met zwarte tip. In de jaren 60 en 70, ten tijde van de hippies, was het heel cool om je jeans zelf te customizen. Er werd vaak met twee verschillende kleuren gewerkt, en je kon two-tone jeansbroeken ook gewoon in de winkel kopen. Het was Balenciaga’s creatief directeur Demna Gvasalia die in 2016 de broek weer op de kaart zette. De trend gaat ondertussen veel verder dan jeans alleen, je ziet overal jasjes of T-shirts in dezelfde stijl opduiken.”



“Omdat een jeans een klassiek kledingstuk is, zoeken mensen altijd naar manieren om hun anders maar standaard broek te pimpen”, zegt David. “Denk aan de gescheurde jeans die een tijdje geleden in was. Nu steeds meer celebrity’s en influencers een multikleurige jeans dragen, is die natuurlijk weer hot. Maar het is en blijft een gewaagd kledingstuk.”

Als je de stap hebt gezet en toch een two-tone jeans hebt gekocht, hoe combineer je hem dan? “Juist omdat de jeans zo gewaagd is, draag je hem het best met effen kleuren of denim”, zegt styliste Sarah Roelstraete. “Ga je voor een stoere look? Ga dan voor een wit oversized T-shirt en sneakers. Hou je van iets vrouwelijkers, kies dan een sandaal met een hak of een enkellaarsje en een blouse. Hou het simpel: omdat de jeans al zo druk is, moet alle aandacht daarheen gaan.”

De verschillende kleuren van de stof kunnen ook verlengend, versmallend of juist verdikkend werken, afhankelijk van waar ze aan elkaar gestikt zijn. “Ga ervan uit dat de lichtste stukken jeans het meest opvallen”, zegt Roelstraete. “Als je dus zwaardere dijbenen hebt en je wilt die niet accentueren, koop dan geen broek met gebleekte jeans op het dijbeen. Zorg ervoor dat het bleekste jeansstuk niet op jouw ‘minzone’ zit. Bij een jeans met een andere voor- en achterkant (zoals de rok hieronder) heb je dat probleem al veel minder.” Een strook op de zijkant van de broek (foto 2 hieronder) zou een verlengend effect hebben.

Overtuigd? De broeken gaan als zoete broodjes over de toonbank, maar wij zochten toch wat inspiratie voor je uit.

1/Broek van Asos, € 52,99, online te koop.

2/ Broek van NA-KD, € 27, 95, online te koop.

3/ Rok van Mara Hoffman, € 391,55, online te koop.