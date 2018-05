In drie stappen zalig zomerhaar, alsof je net van vakantie komt Eva Van Driessche

31 mei 2018

15u45 0 Style In de zomer mag je kapsel lichter en luchtiger. Kick af van zware stylingproducten en geniet van de natuurlijke schwung in je haar. Zo zie je er altijd al een beetje uit alsof je net van een dagje strand komt.

1. 50 shades of summer

Klassiek kiezen nog veel vrouwen voor blond in de zomer. Highlights doen het nog altijd goed, of je licht je haren op natuurlijke wijze een beetje op met een blondshampoo (dit werkt natuurlijk niet bij donker haar). Eén tip: plan je kleuring niet nét voor een vakantie. Door chloorwater of zeezout kan je kleurtje geel of zelfs groen uitslaan. En bescherm je haar - dat nu wat fragieler is - goed tegen de zon.

1. Kamille houdt blond blond, niet geel of oranje. Blonde Care shampoo van HASK € 7,99 bij Di

2. Instant Highlights van L'Oréal Professional, geeft je highlights in slechts drie kwartier, tussen € 45 en € 55 in het salon www.lorealprofessionnel.com

3. Met pigmenten om jouw blonde kleur te boosten. Invigo Blond Recharge shampoo en conditioner van Wella Professionals € 15,99 en € 19,99

4. Trendy voor deze zomer (check de #shimmer posts maar op Instagram): metaalkleurige glans in je haar. De mooiste is een gouden glans in blond haar, een leuke variant op klassieke highlights. Dit is een permanente kleuring en groeit dus uit.



2. Doe de detox

Stylingproducten laten altijd een restje achter in je haar, wat ook vaak vervelende schilfertjes veroorzaakt. Geef je haar één keer per week een flinke detoxsessie.

1. Een behandeling voor je shampoo die je hoofdhuid tintelend schoon maakt. Scalp Detox van Bumble and Bumble € 27,70 bij kappers, Cosmeticary, Parfuma en Ici Paris XL

2. Deze frisse shampoo met pepermunt tovert luchtig zomerhaar tevoorschijn.

Detoxshampoo van Phytodess € 23,50 bij de kapper

3. Surfkrullen

Volg de beautyrituelen van surf girls en hou je haar heerlijk natuurlijk. Was het zeezout eruit, bescherm de punten met een voedende olie. De prachtige zilte krul zonder uitdrogen krijg je met een licht stylingproduct. Laat stylingtoestellen even links liggen en droog je haar aan de lucht. Veel last van kroezen? Dan kan je 1 druppeltje olie tussen je handen verwarmen en daar zachtjes even mee over je haar gaan als het droog is.

1. Salty Cream hold van Maria Nila € 28 exclusief bij salons www.dux.be

2. Sun Shield shampoo van Keune € 17,50 www.keune.com

3. Haarolie Leonor Greyl € 34,50 www.leonorgreyl.com