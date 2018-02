In deze (web)shops kunnen vrouwen met een grote schoenmaat terecht Timon Van Mechelen

15 februari 2018

12u49 7 Style Vrouwen leven op steeds grotere voet. Terwijl de gemiddelde schoenmaat in 1995 nog 37,5 bedroeg, heeft de gemiddelde vrouw ondertussen al maat 39. Schoenen Torfs verkoopt nu vrouwenschoenen tot maat 43 en er zijn steeds meer (web)shops die hun aanbod aanpassen. De tofste op een rij.

GrandEleganza

Webshop GrandEleganza is een initiatief van de jonge Antwerpse Charlotte De Ridder. Ze heeft zelf schoenmaat 43 en was de naar eigen zeggen eindeloze zoektochten beu. Op de webwinkel verkoopt ze schoenen vanaf maat 41. Het aanbod is (nog) niet gigantisch, maar wel betaalbaar én trendy.

Meer info: www.grandeleganza.be

Schoenen Vanluechene

Bij schoenenwinkel Vanluechene in Roeselare en Rumbeke koop je naast schoenen in ‘gewone’ maten, ook modellen in hele kleine én grote maten. Hun aanbod daarin is redelijk klassiek, maar wel ideaal als je bijvoorbeeld stijlvolle pumps of chelsea boots (enkellaarsjes met een rekker aan de zijkant) zoekt.

Meer info: www.vanluechene.be

Zalando

Voor wie het hip en trendy mag zijn, zit bij Zalando aan het juiste adres. Hun schoenenaanbod loopt namelijk op tot maat 50 (!), al vind je in die categorie wel voornamelijk sneakers. Pumps en andere schoenen met hak gaan meestal tot maat 43.

Meer info: www.zalando.be

Wayez Shoe

Wayez Shoe in Anderlecht is een typische traditionele schoenenwinkel, met een allesbehalve typisch aanbod. Ze verkopen namelijk damesschoenen tot maat 48. Zowel wie op zoek is naar klassieke hoge laarzen en pumps als sneakers komt hier aan haar trekken.

Meer info: wayezshoe.be

Van Loock

Van Loock is nog zo’n uitgelezen winkel voor vrouwen met een maatje meer, aan hun voeten dan. Ze verkopen een ruim aanbod damesschoenen tot maat 44, en hebben onder andere hippe loafers en toffe sandalen in hun aanbod zitten. Van Loock heeft een fysieke winkel in Zandhoven en een webshop.

Meer info: www.vanloock.com

En daar stopt het niet. Er zijn nog talloze (inter)nationale adresjes waar dames met een grote schoenmaat terecht kunnen. Zoals bijvoorbeeld New Look, Schoenen Jules, FullBeauty, Bristol Shop en Zappos.