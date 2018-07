In deze stoffen zweet je het minst en zo camoufleer je plekken en kringen Timon Van Mechelen

23 juli 2018

13u32 0 Style Het is zweten en puffen geblazen deze week, en met temperaturen die boven de dertig gaan, wordt het er niet bepaald beter op. Omdat sommige mensen helaas moeten werken en niet de hele dag ergens in een zwembroek of bikini kunnen neerliggen, leggen we uit welke materialen, kleuren en prints je best draagt.

Natuurlijke stoffen versus synthetische

Het is niet de eerste keer dat we dit schrijven, maar wie niet als een rund wil zweten bij dit soort temperaturen, doet er goed aan om ademende stoffen te dragen die je lichaam koel houden. Kunststoffen zoals polyester en viscose laten geen lucht door, dus die vermijd je beter. Kies voor kledingitems van katoen, zijde, linnen of eventueel een lichte wolsoort. Gelukkig vind je kledij in deze natuurlijke materialen tegenwoordig niet alleen in het duurdere segment. Heel wat ketens mixen wel nog steeds natuurlijke en kunststoffen met elkaar om de prijs te drukken, waardoor het ademende effect verloren gaat. Altijd dus even goed op het kledinglabel letten.

Donkere kleuren versus lichte

Het is ons met de paplepel ingepeperd dat donkere kleuren zon absorberen, dus grijpen we in de zomer massaal naar lichte kleuren. Maar waarom dragen woestijnvolkeren dan zo vaak zwart? Het klopt inderdaad dat witte kleding de stralen van de zon weerkaatsten en dat zwarte kleren ze net absorberen. Alleen komt warmte niet alleen van de zon, maar ook van je eigen lichaamstemperatuur. Als je een tijdje op een terras zit in witte kleren, wordt je lichaamswarmte ook teruggekaatst naar je lichaam, waardoor je moeilijk kan afkoelen. Zwarte kledij absorbeert de lichaamswarmte, met als gevolg dat je lichaam sneller zal afkoelen. Als je alleen even buitenkomt overdag tijdens de lunchpauze, doet lichte kleding prima dienst. Maar als je langer in de zon vertoeft en je lichaamstemperatuur de hoogte ingaat, ben je beter af met zwart.

Prints versus effen

Wie snel last heeft van zweetplekken, draagt in de zomer best zoveel mogelijk drukke prints. Opvallende kledingstukken met grafische prints camoufleren okselvijvers namelijk als geen ander. En het is meteen een ideale gelegenheid om eens wat meer te experimenteren met je kledingstijl. Verder zijn zweetplekken ook minder zichtbaar in –logischerwijs - donkere kleuren dan lichte tinten.