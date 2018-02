In deze mooie lingeriecampagne is geen enkele beha te zien ND

16 februari 2018

09u58 0 Style Reclame maken voor lingerie zonder beha's op de campagnefoto's te tonen, het Italiaanse merk Intimissimi doet het bij wijze van statement. De 'Empowered Women'-campagne wil benadrukken dat een mooie vrouw het resultaat is van innerlijke kracht en persoonlijkheid. Om dat te onderstrepen, draven sterke vrouwen Chiara Ferragni en Gisèle Bündchen op als campagnegezichten.

Geen sexy vrouwen in lingerie voor deze nieuwe campagne, wel sexy vrouwen met een zijden T-shirt over hun Intimissimi-beha. Met deze nieuwe aanpak wil het Italiaanse merk zich afzetten tegen het objectiveren van de vrouw en aantonen dat een sterke persoonlijkheid minstens even belangrijk is dan het uiterlijk.

Ze kozen voor topmodel Gisèle Bündchen en influencer Chiara Ferragni om dat standpunt te belichamen, twee onafhankelijke, sterke vrouwen die beiden al hun stempel hebben gedrukt in de modewereld. "De uiterlijke schoonheid van een vrouw is slechts het resultaat van haar innerlijke kracht en persoonlijkheid," klinkt het. "Een veelzijdige vitaliteit die net zoals haar lingerie duidelijk aanwezig, maar niet zichtbaar is."

De beha's die de dames dragen zijn twee nieuwe stuks uit de SS18 collectie: Eleonora beha's, respectievelijk gedragen door Gisèle en Chiara.