In de toekomst maken we kleren van sinaasappels, vissenhuid of gerecycled plastic Tentoonstelling in Arnhem probeert het roer om te gooien Charlot Verlouw

20 juni 2018

17u12

Bron: Trouw 0 Style De kledingindustrie is een van de meest vervuilende industrieën ter wereld. Het roer moet om, maar hoe? State of Fashion probeert het antwoord te geven.

In de Melkfabriek in het Nederlandse Arnhem geen schrijnende beelden van sweatshops en aftandse fabrieken, of grootschalige milieuvervuiling door chemische verf. Wel futuristisch uitziende jassen gemaakt van vissehuid en lange jurken van gerecycled plastic. De tentoonstelling 'Searching for the new Luxury' (Op zoek naar de nieuwe luxe) is juist gemaakt om een positieve boodschap te versturen: de modewereld verandert en dat is hoognodig.

Je hebt 9% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN