In de schoenen van Dalí en co: Vans en MoMa maken collectie geïnspireerd op wereldberoemde kunstwerken Roxanne Wellens

19 september 2020

12u12 1 Style Goed nieuws voor kunstliefhebbers. Het Amerikaanse kleding- en schoenenmerk Vans slaat dit najaar de handen in elkaar met het New Yorkse Museum of Modern Art (MoMA). Binnenkort kan je de werken van onder andere Claude Monet, Salvador Dalí en Vasily Kadinsky dus als kleding dragen.

Vans en MoMA selecteerden samen een aantal kunstwerken die de Vans-klassiekers mogen sieren. Waarom? Ze willen zo de rijkdom van MoMA’s collectie moderne en hedendaagse kunst eren. Daarom laten ze ook verschillende artistieke genres aan bod. Het eerste deel van de nieuwe lijn is vanaf 30 september wereldwijd verkrijgbaar en zal kleding, schoenen en accessoires bevatten die refereren naar het œuvre van drie grote kunstenaars: Salvador Dalí, de expressionist Vasily Kandinsky en Claude Monet. In november volgt een tweede luik van de samenwerking.

Salvador Dalí is bekend om zijn surrealistische schilderijen, waarin hij realiteit vermengt met illusie. Denk aan de smeltende klok of de olifant met lange poten. Vasily Kandinsky speelt dan weer vooral met kleuren en vormen en is een van de grondleggers van abstracte kunst. En Claude Monet is natuurlijk geliefd om zijn impressionistische weergaven van natuurtaferelen. Zijn wereldberoemde waterlelies ‘Nymphéas 1914-1926' pronken in de collectie op een paar Vans, maar ook op een pet, een hoodie en een tas.

Voor kunstliefhebbers over de hele wereld

Naast monumentale kunstwerken zijn er ook een paar prints aan de lijn toegevoegd die de visuele identiteit van het MoMA zelf eren. Zo kreeg het klassieke dambordpatroon van Vans een kleurrijke invulling, in lijn met de recent vernieuwde kleuren van het museum.

“Het doel van de samenwerking is om zoveel mogelijk mensen warm te maken voor moderne kunst”, zegt Robin Sayetta, adjunct-directeur Licenties en Partnerships bij MoMA. “Dankzij het internationaal verankerde netwerk van Vans bereiken we kunstliefhebbers over de hele wereld.” Om die reden brengen ze ook een kindercollectie uit.

De collectie is verkrijgbaar vanaf 30 september via vans.be, in de Vans-winkels, of via store.moma.org. Meer informatie krijg je via vans.be/moma.