In de schaduw: hoe draag je een zonnebril met een mondmasker? Margo Verhasselt

31 juli 2020

Eerlijk is eerlijk: een zonnebril boven een mondmasker ziet er meestal gewoon raar uit. In het beste geval lijk je een celeb die wegloopt van vervelende fotografen. Maar wanneer het kwik vlotjes boven 25 graden stijgt, is het haast onvermijdelijk. Hoe pak je het stijlvol én praktisch aan?

Een masker dragen, het is een controversieel thema tegenwoordig. Mensen worden boos als ze ze moeten dragen en ook wanneer ze niet gedragen worden. Maar toch is het voor iedereen’s veiligheid belangrijk dat je dat dus wel doet. Wie ons een jaar geleden had gezegd dat een mondmasker hét accessoire voor de zomer zou zijn, hadden we voor gek verklaard. Maar als het dan toch moet, kunnen we er maar beter het beste van maken.

Type zonnebril

De look bedekt je volledige gezicht, waardoor het uiteraard soms moeilijk wordt om nog non-verbaal te communiceren. Maar er zijn manieren om vriendelijk over te komen. Zo toon je best wat huid. Vaak wordt huid tonen geseksualiseerd, maar het is ook bewezen dat het een menselijke factor bovenhaalt. Denk maar aan politici die hun mouwen oprollen voor foto’s etc. Daarnaast kies je ook best voor een kleinere zonnebril; die zijn trouwens aan een echte opmars bezig.

Opteer voor een look waarbij er zo weinig mogelijk haar voor je gezicht valt en kies eventueel net zoals Katie Holmes voor een cat-eye bril. De bril heeft een ietwat lieflijk montuur en zet je jukbeenderen in de kijker.

Wat met bedampte glazen?

Wanneer je brilglazen beslaan, sluit je mondmasker wellicht niet voldoende aan. Wat meteen ook een risico inhoudt, want het wijst erop dat er toch nog druppeltjes kunnen ontsnappen of binnenkomen. Controleer dus eerst waar je mondmasker niet goed aansluit. Sluit je mondmasker beter aan door de touwtjes strakker aan te trekken of door de elastieken eerst te kruisen vooraleer je ze rond je oren doet, zo spant je mondmasker meer en beter aan.

Je kan ook een buigbare metalen strip of draad aanbrengen ter hoogte van het neusbeen, zoals professionele maskers dat hebben. Er bestaan ook trucjes om ervoor te zorgen dat warme lucht geen kans heeft. Zo kan je je bril wassen met afwasmiddel en water. Smeer beide zijden van je bril in met zeepsop en droog het daarna af met een pluisvrije doek. De zeep laat een minuscuul laagje achter op je bril waardoor die minder of zelfs niet meer beslaat. Ook je bril kort inwrijven met scheerschuim kan hetzelfde resultaat opleveren.

Een gemakkelijkere tip voor het dagelijks dragen van een masker is om het gewicht van je bril te gebruiken. Trek het masker zo hoog mogelijk op over de neusbrug en laat je bril op het masker rusten. Zo blokkeer je de lucht die mogelijk kan ontsnappen. Zorg er wel voor dat je masker tot onder je kin blijft zitten.