In de sacoche: NINA lanceert handtassenwebshop NINA

29 september 2018

12u05 0 Style We weten niet welke wijze slimmerik ooit verkondigd heeft dat een vrouw nooit genoeg handtassen heeft, maar we kunnen hem of haar alleen maar gelijk geven. Om het zoeken naar die ene perfecte tas wat te vergemakkelijken, lanceert NINA vandaag een nieuwe handtassenwebshop.

We horen dames met keuzestress tot hier naar adem happen, want je kan kiezen tussen meer dan 1000 handtassen. Alle modellen en kleuren die je kan bedenken, in 100% Italiaans leer. Surf snel naar ninashop.be en ontdek onze volledige collectie en talloze aanbiedingen.