IN BEELD. Muzikanten bekennen kleur op rode loper Brit Awards SDE

18 februari 2020

20u02 2 Celebrities Wie, oh wie, neemt er vanavond een prestigieuze Brit Award mee naar huis? Maken Lewis Capaldi (23) en Dave (21) hun favorietenrol waar? Het valt allemaal nog af te wachten. Voorlopig moeten we ons dus tevreden stellen met outfits keuren en het moet gezegd: ook muzikanten trekken al eens graag iets opvallends uit de kast.

Sam Fender kiest voor een babyblauw kostuum. Wij zijn fan!

Paloma Faith ziet eruit alsof ze op visite moet bij de Queen en daarom maar haar oubolligste jurk en meest opvallende hoed heeft aangetrokken.

Een bijzondere catsuit voor Jorja Smith. Het doet pijn aan onze ogen.

Of Dave erin zal slagen om zijn favorietenrol waar te maken, weten we nog niet. Maar met deze prachtige groene outfit heeft hij in ieder geval wel de hoofdvogel afgeschoten.

Waar Rod Stewart en zijn vrouw hun inspiratie haalden, is moeilijk te zeggen. ‘Pirates of the Caribbean’? Napoleon? We komen er niet uit.

Soulzangeres Celeste heeft de ‘Rising Star’-award gewonnen. Dat zou je aan haar oubollige outfit toch niet meteen zeggen. We zijn wél fan van haar kapsel!

Ellie Goulding kiest voor een kleurige jurk. Had een topper kunnen zijn als er niet overal zo'n grote gaten in hadden gezeten. Schoon van ver, maar ver van schoon, zoals we zeggen.

Sporty Spice zoals we haar kennen: in ‘t zwart en simpel, maar toch een beetje sexy.

Niall Horan kiest voor diepblauw fluweel. Hoe een mannenpak ook interessant kan zijn om naar te kijken.

Ook Harry Styles zit strak in het pak, al durft hij iets gewaagdere keuzes maken dan zijn ex-bandlid Niall. Origineel! Met het zwarte lintje brengt hij een subtiel eerbetoon aan zijn overleden ex-vriendin Caroline Flack.

Als we Anne-Marie zien, moeten wij meteen aan Barbie denken. Of dat positief is, laten we aan uw oordeel over.

De rockers van Foals gaan voor zwart, met hier en daar een kleurig accent. En vooral niet lachen op de rode loper.

Is het Romelu Lukaku? Oh nee, het is Stormzy, die schijnbaar wel inspiratie haalde bij onze Rode Duivel voor zijn fancy sportoutfit.

Zangeres Joy Crookes brengt een fleurig eerbetoon aan haar Bengaalse afkomst. Mooi!

Charli XCX gaat voor zwart en véél ruffels. Mooi, maar niets speciaals.

Hailee Steinfeld weet hoe je op een opvallende manier toch stijlvol kan zijn. Het prachtige blauw dat toch nét doorzichtig genoeg is... Wij zijn fan!

Ouwe rocker Johnny Marr (The Smiths) kiest voor een neutraal kleurenpalet. Netjes, maar saai.

Tom Jones zoals we hem kennen: zonnebankbruin en strak in het pak.

De stoere Rag’n’Bone Man haalt inspiratie bij de cowboys voor zijn leren jasje met franjes. Wel mooi dat hij schoenen in dezelfde kleur koos!

Bij ons is zangeres Fleur East niet zo gekend, maar we zijn wel fan van haar outfit. Een mannelijk pak met vrouwelijke twist, we like.

De opvallende outfit van de 22-jarige zangeres Grace Carter doet pijn aan onze ogen, al krijgt ze wel een paar punten voor de hippe co-ord.

Acteur/muzikant Kiefer Sutherland fleurt zijn donkere kostuum op met een fris sjaaltje.

Ashley Roberts kiest voor een outfit met weinig stof én veel doorkijk. Zoals het een Pussycat Doll betaamt, dus.

Hip, hipper, hipst. Geen saaie pakken voor de heren van Bastille.

Zangeres Mabel en mama Neneh Cherry kiezen allebei voor een andere invulling van ‘avondkledij’.

Rapper Dizzee Rascal gaat voor een casual outfit met fluo accenten.

Naar goede gewoonte kiest Billie Eilish voor een bijzondere outfit. Van kop tot teen in Burberry, met bijpassend hoedje.

Lewis Capaldi houdt het eerder eenvoudig, al zorgt hij wel voor wat kleur.

Ook Tom Walker gaat voor simpel, al matcht hij zijn kenmerkende muts wel met een formelere das.

De outfit van de Amerikaanse Ashnikko is op z'n minst bijzonder te noemen. En die twee aliens die ze meenam om haar Rapunzel-haar vast te houden, daar zijn we ook niet onverdeeld fan van.

Lizzo kleedt zich in een jurk met thema: chocolade. Een vrouw naar ons hart!

Zangeres Tallia Storm gaat voor een zwarte prinsessenjurk met split à la Angelina Jolie. Classy, maar veilig.