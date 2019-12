IN BEELD. De mooiste (en lelijkste) looks van op de British Fashion Awards Margo Verhasselt

03 december 2019

09u06 0 Style Het is een avond die volledig in teken staat van mode. De rode loper wordt gevuld door supermodellen, stijliconen en modeontwerpers die absoluut een statement willen maken: we hebben het over de British Fashion Awards die gisterenavond plaatsvonden in Londen. We zetten de speciaalste looks op een rij.

1. Amerikaanse Vogue editor Anna Wintour en Britse Vogue editor Edward Enninful

Anna Wintour trok haar mooiste glitterjurk aan en Edward Enninful hield het bij een zwarte smoking.

2. F1-piloot Lewis Hamilton

Less is more staat alvast niet in het woordenboek van Lewis Hamilton. De F1-piloot trok een erg opvallende blazer aan voor de gelegenheid.

3. Modeontwerper Giorgio Armani en actrice Julia Roberts

Julia Roberts droeg een jumpsuit van Armani Privé, Giorgio trok een eigen fluwelen creatie aan.

4. Actrice Emilia Clarke

Emilia Clarke was het zonnetje van de avond in deze opvallende gele jurk.

5. Zanger Liam Payne en vriendin Maya Henry

De zanger trok een simpel donkerblauw kostuum aan, zijn date een avondjurk met verschillende lichtblauwe pasteltinten.

6. Brits model en presentatrice Alexa Chung

Alexa Chung bracht voor de gelegenheid een ode aan Jane Birkin.

7. Topmodel Stella Maxwell

Het Brits model met Belgische roots, Stella Maxwell, liet weinig aan de verbeelding over in haar zwarte kanten jurk.

8. Mode ontwerpster Donatella Versace

Donatella in haar eigen creatie.

9. Zangeres Nicole Scherzinger

Nicole Scherzinger koos voor een diep uitgesneden doorkijkjurk van Julien Macdonald.

10. Brits topmodel Rosie Huntington-Whiteley

In Bottega Veneta.

11. Frans topmodel Cindy Bruna

Het Frans topmodel haalde een zwarte doorkijkjurk met geometrische print uit de kast.

12. Actrice Cate Blanchett en modeontwerper Georgio Armani

Cate in een tule jurk van Armani Privé, Georgio in een fluwelen pak van Armani.

13. Influencer Chiara Ferragni

In een jurk van Etro.

14. Topmodel Elsa Hosk

In Celia Kritharioti.

15. Zangeres Rihanna en Rapper A$AP Rocky

In creaties van Rihanna’s Fenty.

16. Brits ex-model en presentatrice Lilah Parsons

De presentatrice koos voor een korte opvallende blazerjurk met statement pumps.

17. Topmodel Sara Sampaio

In Armani.

18. Influencer Caroline Daur

De influencer trok een schitterende doorkijkjurk aan.

19. Topmodel Olivia Culpo

In Ralph & Russo.

20. Actrice Alicia Silverstone

Trok een ontwerp aan dat veel wegheeft van een tampon.

21. Zangeres Rita Ora

Waande zich op een black and white-party.

22. Actrice Shailene Woodley

in een ontwerp dat op een slaapzak lijkt door 1 Moncler Pierpaolo Piccioli.

23. Topmodel Winnie Harlow

In een zalmkleurige jurk van Vivienne Westwood.