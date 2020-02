IN BEELD. De meest iconische momenten van Raf Simons Liesbeth De Corte

24 februari 2020

14u47 3 Style Nu bekend is dat Raf Simons aan de slag gaat als creatief directeur bij Prada, neemt hij opnieuw zijn plaats in aan de top van de modewereld. Het is de start van een nieuw tijdperk, én het ideale moment om terug te blikken op zijn indrukwekkende carrière.

1. Muziek als inspiratiebron

#rafsimons 4,811 Likes, 25 Comments - RAF SIMONS ARCHIVES (@raf_simons_archives) on Instagram: "#rafsimons"

Het is een publiek geheim dat muziek een belangrijke inspiratiebron vormt voor Raf Simons. Een van de bekendste voorbeelden is zijn herfst/winter 1998-1999 ‘Radioactivity’-collectie, die een hommage brengt aan de Duitse band Kraftwerk. Onze landgenoot hulde zijn modellen in rode shirts en zwarte dassen. Duidelijk dat hij de mosterd haalde bij het album ‘The Man-Machine’ van Kraftwerk.

2. Modellen als gabbers

Raf Classic❤️ 159 Likes, 2 Comments - All The Names Magazine (@allthenamesmag) on Instagram: "Raf Classic❤️"

De bomberjacket is momenteel een vaste waarde in de modewereld, maar dat is lang niet altijd zo geweest. Het werd eigenlijk eerst ontworpen als warme pilotenjas, en werd vervolgens een handelsmerk van skinheads en gabbers. In 2000 verraste Raf Simons Jan en alleman door zijn modellen als beruchte gabbers te kleden. Het meest gekende stuk uit die collectie is ongetwijfeld de Pyramid Bomber, met het logo van de DJ-groep Rotterdam Terror Corps op de rug.

3. Niet vies van controverse

Zijn modeshow in 2001 - genaamd ‘Woe Onto Those Who Spit on the Fear Generation… The Wind Will Blow it Back’ - is zijn meest controversiële ooit. Zoals die naam al suggereert, focust de collectie op jonge rebellen. Zijn modellen wandelden dan ook blootsvoets op de catwalk, met gescheurde hoodies en maskers over hun gezichten. Het was een niet al te subtiele verwijzing naar de rampspoed in de wereld, zoals schietpartijen op scholen, guerrillaoorlogen en antikapitalistisch protest. De show kwam voor 9/11 maar oogde griezelig visionair.

4. Joy Division

Raf Simons heeft verschillende keren samengewerkt met de Britse vormgever Peter Saville, die onder meer albums ontworpen heeft voor Joy Division en New Order. Het bekendste resultaat van hun collaboratie is de herfst/winter 2004-2005-collectie. Die bestaat uit een heleboel sweaters, parka’s en een lederen jas met op de rug de cover van Joy Division’s ‘Unknown Pleasures’. Ook in z’n latere collecties gebruikte hij de print nog opnieuw.

5. En de vrouwen?

Pas nadat Raf Simons als creatief directeur bij Jil Sander werd aangeduid, heeft hij zijn allereerste damescollectie gemaakt. Die werd gepresenteerd tijdens een modeshow in 2006 en werd uitstekend onthaald. “Dat ik altijd mannenmode gemaakt heb, zie ik niet als een handicap om een vrouwencollectie te ontwerpen. Voor mij is er weinig verschil qua werkwijze. Ik denk niet in vakjes van typisch mannelijk of typisch vrouwelijk, dat leidt snel tot clichés”, zei hij daar toen over.

6. Flower power

In 2012 maakte onze landgenoot een carrièresprong en ging hij aan de slag bij Dior. Datzelfde jaar nog toonde hij zijn eerste haute couture-lijn voor het Franse modehuis, en die was - op z’n zachtst gezegd - een groot succes. Een knappe prestatie, want hij moest de lijn op amper 8 weken afwerken. Niet alleen zijn designs waren een schot in de roos, maar ook het decor. Letterlijk dan. Want alle muren waren bedekt met orchideeën, rozen en delphiniums. In totaal werden er meer dan een miljoen bloemen gebruikt.

7. Ugly Dad Sneaker

Begin dit jaar kondigde Raf Simons aan dat hij voor het eerst een eigen sneakercollectie zal uitbrengen. Toch is hij vooral bekend om z’n samenwerkingen met Adidas. Zo gaf hij in 2013 het model Ozweego een make-over. Met deze grove sneaker zette de Belg de hele trend van de ‘Ugly Dad Sneakers’ in de markt.

8. Samen met Ruby

Je kan de carrière van Raf Simons niet los denken van de Amerikaanse kunstenaar Ruby Sterling, want de twee werken al jarenlang samen als een nauwe tandem. Kijk maar naar de ‘herfst/winter 2018'-show van Calvin Klein, waar onze landgenoot van 2016 tot 2018 aan het roer stond. Toen creëerde het duo een vloer van popcorn met een traditionele schuur als decor. Én voorzag de ontwerper z’n modellen met een baclava, oftewel een bivakmuts.

9. Lang leve de Kardashians

De doortocht van Raf Simons bij Calvin Klein was kort, maar krachtig. Zo is de ontwerper uit Neerpelt er enkele keren in geslaagd om alle Kardashians samen te strikken voor een lingeriecampagne van het Amerikaanse modehuis, met enkele iconische foto’s als gevolg.