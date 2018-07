Ikea werkt samen met Zweedse kunstenaar aan “lelijke” collectie Liesbeth De Corte

11u34 0 Style Ikea staat bekend om z’n meubels en decoratiespullen die werkelijk in elke huiskamer passen. Basic en neutraal, je kan er niets tegen hebben. Maar met de nieuwe limited edition collectie Föremål pakt de Zweedse meubelreus het anders aan. Van een terracotta doodskop tot kitscherige kandelaars en een kussen met middeleeuwse print: alle stuks zijn "mooi, lelijk, leuk". Hun woorden, niet die van ons.

Voor de nieuwe collectie werkte Ikea samen met de Zweedse kunstenaar Per B. Sundberg, of Pelle, zoals iedereen hem noemt. Vroeger was hij ontwerper in de Orrefors-glasfabriek en professor aan de University College of Arts, Crafts and Design in Stockholm. Je herkent zijn creaties meteen, omdat hij een beetje te werk gaat als een punker, met best wat absurde humor. Het schoolvoorbeeld is een kandelaar uit Föremål: een liggende, zwarte hond met blingbling oogjes én een blingbling steentje tussen zijn twee achterste poten.

“Ik heb mezelf waarschijnlijk altijd gezien als kunstenaar, beeldhouwer misschien, niet als vakman of keramist”, zegt Pelle daar zelf over. Als hij aan de slag gaat, probeert hij naar eigen zeggen zijn kinderlijke nieuwsgierigheid te volgen. "Ik ga niet op trends af, maar op mijn gevoel, waardoor mijn werk weelderig, wat ruw en burlesk is."

Het resultaat van deze samenwerking zijn 25 bizarre objecten: vazen, tapijten, kandelaars, opbergdozen, kussens en een kapstok. Stuk voor stuk lijken ze te komen uit de mysterieuze sprookjeswereld van Pelle. Kan je huiskamer wel een vleugje kitsch gebruiken? Nog even geduld. De nieuwe collectie zal vanaf 7 september verkrijgbaar zijn in de Ikea winkels.