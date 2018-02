IKEA werkt samen met de styliste van sterren als Beyoncé en Lady Gaga en dat ziet er zo uit TVM

07 februari 2018

17u03 0 Style De naam Bea Åkerlund zegt je waarschijnlijk weinig, maar in modewereld is de 42-jarige Zweedse een grootheid. Ze kleedt sterren als Madonna, Lady Gaga en Beyoncé en dankzij IKEA laat ze nu voor het eerst haar magie ook los op de interieurwereld. Haar ‘OMEDELBAR’ collectie is vanaf maart te koop.

Bea Åkerlund ademt een ‘over de top’-look die goth en punk combineert met een vleugje Alice in Wonderland. En die persoonlijke stijl zie je ook duidelijk terug in haar 35-delige collectie voor IKEA. Bea’s persoonlijke mantra “B. who you are” loopt als een rode draad doorheen alle interieuritems, samen met de rode lippen waarmee ze letterlijk en figuurlijk haar stempel op de dingen drukt. En vergeet ook vooral niet haar andere handelsmerk: strepen die veelvuldig voorkomen in de lijn.

De collectie bevat onder andere een (prachtig!) industriële gouden kledingrek, bijpassende kleerhangers, stijlvolle schoendozen, zwart-wit gestreepte opbergdozen, vazen in de vorm van een kroon, schoon of hoge hoed en natuurlijk kussens in de vorm van rode lippen.

‘OMEDELBAR’ is vanaf maart beschikbaar in alle winkels van IKEA.