Ikea viert 75ste verjaardag: de meest iconische meubels doorheen de jaren

30 juli 2018

75 jaar geleden richtte Ingvar Kamprad Ikea op aan de keukentafel van zijn oom. Drie kwarteeuwen laten heeft bijna iedereen wel een stuk van de Zweedse keten in huis. Ter ere van zijn verjaardag breng Ikea enkele populaire stukken van vroeger terug. Een overzicht van de belangrijkste mijlpalen.

De GRATULERA collectie bevat klassiekers uit drie verschillende tijdsperioden: de jaren vijftig en zestig, zeventig en tachtig en de jaren negentig en tweeduizend. De producten, die de woontrends doorheen de tijd illustreren, zullen opeenvolgend in drie verschillende collecties uitgebracht worden.

Jaren '50-'60: De eerste IKEA iconen

In augustus lanceert Ikea het eerste deel van de GRATULERA collectie, die hulde brengt aan de jaren ’50-’60. Een periode waarin IKEA al een aantal van haar iconische producten zoals de LÖVBACKEN tafel ontwierp. De designs uit deze periode worden gekenmerkt door donkere houtsoorten, klassieke vormen en een sobere uitstraling. Je vindt er bijvoorbeeld de GAGNET rieten stoel met metalen poten, die gelanceerd werd voor de opening van de eerste winkel in Älmhult in Zweden. Ook de favoriet van Ingvar, de STRANDMON fauteuil, wordt opnieuw uitgebracht in een nieuwe velvet uitvoering.

Jaren '70-'80: Kleurrijke statements

In oktober volgt de lancering van de favorieten uit de jaren ’70-’80, die vooral kenmerkend zijn door de felle kleuren en de speelsheid. Tijdens die periode werd de KLIPPAN sofa gelanceerd, een icoon aangezien het de eerste betaalbare sofa van Ikea was. Daarom brengt de Zweedse keten in deze tweede lancering van de GRATULERA collectie nieuwe KLIPPAN covers uit in felrood, kobalt blauw en helder geel. Daarnaast bestaat de collectie ook uit de metalen RAÅNE stoel en de FÄRGSTARK lampen en kussens.

Jaren '90-'00: Minimalistisch Scandinavisch design

In december wordt de laatste GRATULERA collectie in de winkels gelanceerd met een selectie van iconen uit de jaren '90-'00. Die periode werd gekenmerkt door een terugkeer naar de Scandinavische geschiedenis van Ikea met lichte houtsoorten, grafische patronen en functioneel design. Een icoon uit die periode is de Ikea PS 1995 bank met wielen en extra opbergruimte. Daarnaast vind je in deze laatste collectie de felrode BJURÅN stoel, de grafische SIPPRUTA kussenhoezen en IKEA PS 1995 koffietafel.