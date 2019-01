Ikea stelt opnieuw samenwerking voor met de Britse ontwerper Tom Dixon TVM

15 januari 2019

11u14 0 Style Na een eerdere succesvolle samenwerking vorig jaar, kunnen designliefhebbers met een beperkt budget binnenkort opnieuw hun slag slaan bij Ikea. De Zweedse meubelgigant heeft namelijk opnieuw de handen in elkaar geslagen met de Britse ontwerper Tom Dixon.

Vorig jaar bedachten de twee partijen DELAKTIG, een zetel die je makkelijk kunt aanpassen aan nieuwe onvoorziene situaties en activiteiten. Met bijvoorbeeld een scheidingswand om een gezellig hoekje te maken en een opzettafeltje dat je kunt vast- of losklikken. Zo wilden Tom Dixon en Ikea inspelen op de veranderingen in onze maatschappij. Zo gaan we steeds kleiner wonen en de samenstelling van gezinnen verandert ook.

Dit seizoen breien ze daar een vervolg aan met een nieuw bedframe, hoofdeindes en hoezen waarbij personalisatie en transformatie centraal staan. Verkrijgbaar in een queen size, met een matras naar keuze, is het een item dat door middel van accessoires aangepast kan worden aan jouw manier van leven of, in dit geval, aan jouw manier van slapen. Het tweede deel van de DELAKTIG collectie zal vanaf 7 februari 2019 verkrijgbaar zijn in de Belgische winkels van Ikea en online.

Planten en groenten kweken

Maar er is nog meer: Ikea en Tom Dixon kondigen meteen nog een samenwerking aan waarbij de focus op stadslandbouw ligt. Samen willen ze betaalbare en toekomstgerichte manieren te vinden om zowel thuis als daarbuiten planten en groenten te kweken. In mei 2019 zullen ze hun eerste ideeën delen op de bloemen- en landschapstuintentoonstelling Chelsea Flower Show in het Verenigd Koninkrijk. De eerste producten van deze derde samenwerking zullen in de loop van 2021 verkrijgbaar zijn bij Ikea.