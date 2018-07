Ikea pakt uit met collectie voor mensen met verzamelwoede Liesbeth De Corte

10 juli 2018

07u51 0 Style Geluk begint bij het opruimen van je eigen rommel, wordt wel eens gezegd. Zeker door je ouders én fans van het fenomeen 'ontspullen'. Ikea pakt het anders aan en stelt voor om al je favoriete spullen tentoon te stellen. De Zweedse meubelgigant lanceert een nieuwe collectie om je daarbij een handje te helpen.

Een reeks oude, analoge camera's, lege parfumflesjes, oude liefdesbrieven of zelfs stickers uit je kindertijd. Terwijl iemand anders deze spullen zonder verpinken in de vuilbak zou kieperen, kan jij er maar onmogelijk afscheid van nemen. Klinkt dat herkenbaar? Dat is compleet normaal, want uit een onderzoek van Mano en Ikea blijkt dat drie op vier iets verzamelde als kind. 40 procent doet dat nu nog.



Om een hulde te brengen aan jouw persoonlijke 'verzamelwoede' lanceert Ikea de SAMMANHANG collectie. De keten vroeg aan 7 designers wereldwijd om mee te werken aan de nieuwe lijn, waardoor het opberguniversum gemaakt is uit veel uiteenlopende materialen. Je kan je verwachten aan heel veel doosjes, gemaakt van transparant glas of gaas, een vitrinekast, salontafel, sierstandaard en wandplanken.

Nood aan wat extra opbergruimte? SAMMANHANG zal vanaf 7 augustus 2018 beschikbaar zijn op de website en in de winkels. Wij schotelen je alvast een voorsmaakje voor.