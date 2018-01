IKEA levert binnenkort ook in België pakjes aan huis TVM

31 januari 2018

17u55 33 Style Je kan al een tijdje pakjes online bestellen op de website van IKEA, maar die moet je daarna dan wel zelf gaan ophalen in de dichtstbijzijnde winkel. Kasten en bedden in je auto proberen proppen is binnenkort gelukkig verleden tijd, want de Zweedse woongigant gaat ook in ons land pakjes aan huis leveren.

Om vanuit haar acht Belgische winkels en magazijn pakjes te kunnen verzenden, gaat de Zweedse meubelketen nachtwerk invoeren. Nu werkt het magazijnpersoneel tot 20 uur ’s avonds en tot 22 uur op vrijdag. In de toekomst mogen ze zelf beslissen om tot middernacht door te werken, wat hen in de week een bonus van 50 procent zal opleveren. IKEA heeft hiervoor een principeakkoord bereikt met de vakbonden schrijft De Tijd.

Voorlopig levert de beslissing nog geen extra banen op, maar als het leveren van de pakjes een succes wordt, hopen ze dat daar op termijn wel verandering in komt. Na Schoenen Torfs en Vanden Borre is IKEA het derde bedrijf dat er in België in slaagt om zo’n akkoord te bereiken. Eind 2016 werd de wetgeving rond nachtarbeid in de handel versoepelt in ons land.