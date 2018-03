Ikea lanceert een collectie voor yogaliefhebbers Charlotte Dierckx

07 maart 2018

07u31 0 Style De LURVIG-collectie voor onze harige viervoeters hebben we nog steeds tegoed, maar liefhebbers kunnen binnenkort wel al bij Ikea terecht voor een uitgebreid assortiment aan yogamateriaal. Van een matje tot hemelbed, met de nieuwe HJÄRTELIG-collectie haal je de rust in huis.

Start jij iedere ochtend op het yogamatje met een zonnegroet? Dan is de nieuwe HJÄRTELIG-collectie van Ikea op jouw lijf geschreven. De Zweedse meubelgigant lanceert binnenkort namelijk een gelimiteerde collectie die inspeelt op yogi’s en mensen die de rust in hun interieur willen opzoeken.

"We weten wel dat ons mentaal en emotionele welzijn net zo belangrijk is als een goede lichamelijke gezondheid. Maar door onze drukke, moderne levens voelen we ons niet alleen verwijderd van de natuur maar ook vaak van onszelf. Daarom nodigt HJÄRTELIG ons uit om – al is het maar heel eventjes – de pauzeknop in te drukken", klinkt het bij Ikea.

Dankzij de combinatie van natuurlijke materialen als kurk, linnen, rotan en zeegras en zachte tinten creëer je met de HJÄRTELIG-collectie een serene plek in huis, waar je kan relaxen, nadenken en weer helemaal opladen.

Naast een matje, tas, blokken en riemen voor een volwaardige yogasessie bevat de limited collectie ook een hemelbed, beddengoed, geurkaarsen en andere interieuraccessoires.

De collectie ligt vanaf 7 april in de winkel.