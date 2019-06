Ikea kondigt nieuwe samenwerkingen aan met Adidas, Sonos, Solange Knowles en meer TVM

05 juni 2019

11u47 0 Style De Zweedse meubelgigant Ikea heeft tijdens de Democratic Design Days aangekondigd welke collecties verwacht kunnen worden in 2019 en 2020 en daar zitten samenwerkingen met heel wat bekende namen bij. Denk aan Tom Dixon, Sonos, Byredo, Sabine Marcelis, Solange Knowles (zusje van Beyoncé) en Lego.

Voor dit jaar en volgend jaar focus Ikea zich op 4 grote thema’s: Duurzaam & Circulair Wonen, Creëer je Thuis, Gezond Leven en Klein Wonen in de Stad. Onder elk van die thema’s gaat de Zweedse keten verschillende samenwerkingen aan met bekende en minder bekende namen. We zetten voor jullie op een rij wat voorlopig al bekend is gemaakt.

Duurzaam & circulair wonen

Ikea x Little Sun: SAMMANLÄNKAD

Door een samenwerking aan te gaan met Little Sun wil Ikea de nadruk leggen op zonne-energie en een oplossing bieden voor een beter waterverbruik. Little Sun is een non-profit organisatie die meeneemlichtjes op zonne-energie produceert en is opgericht door kunstenaar Olafur Eliasson.

Ikea x Tom Dixon

Na een aantal eerdere samenwerkingen met de Britse ontwerper focussen de 2 partijen deze keer op urban farming. Zo willen ze de mogelijkheid creëren om iedereen ter wereld een kans te geven om lokaal eten te kweken op een voorlopig nog niet nader genoemde manier.

Nieuwe grondstoffen

De derde focus op vlak van duurzaamheid is het hergebruik van plastic afkomstig uit de oceanen. Hiermee wil Ikea oceanen opruimen en tegelijk proactief de vervuiling tegengaan. In oktober 2018 sloot de keten zich daarom aan bij NextWave, een initiatief dat private bedrijven, wetenschappers en ngo’s samenbrengt om zwerfplastic om te vormen tot consumptieproducten. Naast plastic wordt ook duurzame houtvezels en gerecycleerd polyester gebruikt als nieuwe grondstoffen.

Creëer je thuis

Ikea x Solange Knowles: GÅTFULL

Het doel van deze samenwerking is om een brug te creëren tussen kunst en design. Samen met Solange Knowles (zangeres en jongere zus van Beyoncé, nvdr.) en haar kunstcollectief Saint Heron wil Ikea architectuur, design, kunst en muziek in de huizen van mensen brengen zonder dat ze daarvoor al te veel moeten betalen.

Ikea x Ben Gorham: OSYNLIG

Byredo is een gerenommeerd Zweeds beautymerk dat vooral bekend staat om hun parfums en geurkaarsen. Jammer genoeg zijn die wel peperduur en daar helpt Ikea een handje bij. Samen met Ben Gorham van Byredo komen ze met een reeks betaalbare geurkaarsen.

Ikea x Sonos: SYMFONISK

SYMFONISK is het resultaat van de samenwerking tussen Ikea en Sonos, die al een tijdje geleden bekend werd gemaakt. De focus ligt hierbij op geluid te verwerken in design. Zo wordt er bijvoorbeeld een tafellamp verkocht met een verborgen wifispeaker in. Of een boekenplank met eveneens een multifunctionele geluidsspeaker in.

Art Event

Tenslotte werkt de winkelketen ook nog samen met zes kunstenaars, zoals de Nederlandse Sabine Marcelis, om kunst democratischer te maken. Samen zullen ze verschillende huisaccessoires creëren.

Gezond leven

Ikea x Adidas: RÖRLIGHET

Samen met het Duitse sportmerk Adidas wil Ikea een thuis creëren waarbij goede sport-, slaap- en eetgewoontes centraal staan. Hoe ze dat net willen waarmaken, is nog niet bekendgemaakt.

Ikea x Lego: BYGGLEK

Voor de kinderen komt er dan weer een samenwerking met Lego aan. Specifieke items werden ook hier nog niet genoemd, al laten ze wel weten dat de barrières van spelen weggehaald worden.

Ikea x Area Academy/ Unyq

Samen met Area Academy en Unyq wil de keten nieuwe manieren vinden om gaming persoonlijker en ergonomischer te maken door middel van aangepaste meubels. Daarvoor zal met 3D-scanners en 3D-printers gewerkt worden om zo persoonlijk mogelijk te werk te kunnen gaan.

Food innovaties

Gezond eten zit in de lift en daar speelt ook Ikea op in. Er zijn al vegetarische balletjes en vegan hotdogs, en daar komt onder andere nog plantaardig ijs bij. Verder komt er ook een samenwerking aan met Claus Meyer. Hij is een wereldberoemde culinaire ondernemer en de oprichter van de New Nordic Cuisine, de verzamelnaam voor de culinaire gebruiken van Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken en IJsland.

Klein wonen in de stad

RÅVAROR

Steden worden steeds drukker bevolkt en de woonruimtes steeds kleiner. Compact en flexibel leven is de toekomst. Daar speelt de RÅVAROR-collectie volledig op in.

Ikea x Greyhound: SAMMANKOPPLA

Voor de nieuwe SAMMANKOPPLA-collectie zocht Ikea inspiratie in Zuidoost-Azië. Naast de cultuur zelf, werd de probleemoplossende mindset die beïnvloed wordt door kleine leefruimtes en de multifunctionaliteit onderzocht. Recyclage, hergebruik en hergeboorte gebeuren er dagelijks op een natuurlijke manier.