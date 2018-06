Ikea kondigt nieuwe samenwerkingen aan met Adidas, Lego en Sonos Timon Van Mechelen

08 juni 2018

09u44 0 Style Ikea heeft gisteren op de Democratic Design Days in het Zweedse Älmhult een heel aantal nieuwe samenwerkingen voorgesteld. In de loop van 2019 en 2020 zullen collecties samen met onder andere Adidas, Lego en Sonos in de winkelrekken van de woongigant liggen. Ook de langverwachte samenwerking met Off-White en Louis Vuitton ontwerper Virgil Abloh komt er binnenkort aan. Alles wat we weten op een rijtje.

Ikea x Adidas

De partnership tussen Ikea en sportmerk Adidas zal designers van beide bedrijven samenbrengen om kennis, inzichten en ideeën uit te wisselen om thuis sporten makkelijker te maken. "Thuis is waar we levenslange gewoontes creëren", zegt Marcus Engman, Head of Design bij IKEA of Sweden. "Door de samenwerking met Adidas willen we begrijpen wat welzijn betekent voor verschillende mensen en welke rol hun leefruimtes hierin spelen. Zo kunnen we een betere thuis creëren die actievere gewoontes mogelijk maakt."

Ikea x Lego

Ikea en Lego gaan de krachten bundelen om meer spel aan te moedigen. "Mensen samen brengen door spel en meer spel aanmoedigen zijn twee aspecten die zowel voor ons als voor Lego Group essentieel zijn op basis van onze visies, missies en waarden. Dat is waarom we willen onderzoeken wat er kan gebeuren als we samenwerken en meer mensen laten spelen" , vertelt Fredrika Inger, Business Area Manager for Children bij IKEA of Sweden.

Ikea x Virgil Abloh: MARKERAD

De samenwerking tussen Ikea en streetwearontwerper Virgil Abloh zal bestaan uit een verzameling must-haves die je volledig jezelf laten zijn. Het zijn items om te zitten, slapen, werken en spullen in op te bergen, maar functie is slechts een deel van de grootsheid van deze collectie. Het zijn vooral statementstukken, die de uitdaging met tradities aangaan. "Gezien deze geweldige kans, wilde ik niet zomaar een klassieke stoel maken", zegt Virgil Abloh. En dat doet hij zeker niet. In plaats daarvan maakt hij een opvallende stoel die alles te danken heeft aan een deurstop. "Het gaat om anonieme, alledaagse iconen die we onopgemerkt gebruiken. Door een deurstop op een van de poten van een gewone stoel te zetten, creëren we iets onverwachts - een onderbreking", concludeert de Amerikaanse designer.

Ikea x Sonos: SYMFONISK

Ikea en Sonos gaan langdurig samenwerken om een geheel nieuw geluidsassortiment te creëren. Het Amerikaanse elektronicabedrijf, dat bekend staat als echte expert op het gebied van draadloze geluidstechnologie, bleek de perfecte partner te zijn. Het doel? Ruimte besparen, draden verwijderen, rommel onzichtbaar maken en geluid en muziek op een mooiere manier in huis brengen.

IKEA x Mars Desert Research Station: RUMTID

Vorig jaar stuurde Ikea een team naar het Mars Desert Research Station in Utah, om daar te ervaren hoe je best leeft op een kleine oppervlakte, aangezien ook op aarde steeds meer mensen kleiner wonen. De eerste resultaten van die inspanning zullen in 2020 gelanceerd worden en omvatten ideeën zoals een volledig nieuw lichtgewicht materiaal en luchtzuiveraars. De RUMTID collectie, die is opgedeeld in vier kleinere onderdelen, is geïnspireerd op de uitersten van het ruimtegebruik.

Ikea x AREA ACADEMY & UNYQ

Area Academy is een van de meest gerenommeerde professionele elektronische sportmerken ter wereld en staat voornamelijk bekend om hun geschiedenis in het Counter-Strike spel. UNYQ is een baanbrekend bedrijf dat werkt met 3D-printen als productiemiddel en fotometrie als manier om producten te customizen. Veel van hun werk bestaat uit op maat gemaakte prothesen en exoskeletten.

Ikea x Little Sun & Olafur Eliasson

Olafur Eliasson is een Deense kunstenaar die bekend staat om zijn grootschalige installaties met elementaire materialen zoals licht, water en luchttemperatuur. Little Sun is het bedrijf dat hij samen met ingenieur Fredrik Ottesen oprichtte. Hij produceert zonne-energieproducten in een sociaal bedrijfsmodel waar gemeenschappen zonder elektriciteit van profiteren.

Ikea x Stefan Diez

Samen met de Duitse ontwerper Stefan Diez experimenteert Ikea met hun eigen werkruimte in Älmhult om zo een werkplek van de toekomst te bouwen. "Wij geloven dat de oplossingen ergens tussen meubilair en architectuur moeten worden gevonden - iets dat flexibel genoeg is om aan te passen aan nieuwe situaties, terwijl het tegelijkertijd stabiel en duurzaam genoeg is om met al die veranderingen om te gaan."