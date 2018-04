Ikea brengt (weer) een nieuwe collectie uit, die op maat gemaakt is van sneakerliefhebbers TVM

18 april 2018

15u53 0 Style De Zweedse meubelgigant Ikea is op dreef. Ze lanceerden nog maar net hun huisdierencollectie, en ze hebben alweer een nieuwe lijn producten klaar. Op 7 mei brengen ze SPÄNST uit, een collectie ontworpen in samenwerking met Chris Stamp, designer van het streetwearmerk Stampd.

Chris Stamp is een in Los Angeles gevestigde mode-ontwerper en creatief directeur die vindt dat de toekomst aan de creatievelingen is. Geheel volgens zijn eigen visie heeft hij het merk 'Stampd' uit de grond gestampt, een lijn van kleding en accessoires die uitblinken in hun design dat jongerencultuur combineert met minimalistische esthetiek.

Het vertrekpunt van de samenwerking met Ikea was de verkenning van de veranderingen in en de behoeften van jonge interieurs vandaag, met speciale focus op de actieve, urban levensstijl. Ze vonden inspiratie in sportswear, maar vooral bij consumenten die niet alleen nadenken over wat ze dragen, maar ook hoe ze die spullen kunnen uitstallen om hun omgeving mooier te maken.

Het resultaat is een collectie die je de mogelijkheid geeft om je lievelingsspullen tegelijk op te bergen en uit te stallen. Denk bijvoorbeeld aan doorzichtige schoenendozen, een kledingrek en een kleerkast van gaasstof waar je kunt doorzien. Daarnaast bevat de SPÄNST-collectie ook nog een aantal kledingstukken zoals sweaters en een gymtas, een skateboard, een basketring, een stoel, kapstokken en een kussen. Een van de highlights van de collectie is de led-tl-buis: een minimalistische, stijlvolle lamp die je aan de wand kan klemmen of ertegen zetten.