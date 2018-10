IKEA bindt de strijd aan tegen de plasticsoep Liesbeth De Corte

22 oktober 2018

16u40

IKEA wil z'n steentje bijdragen in de strijd tegen de plasticsoep. De Zweedse meubelreus heeft bekendgemaakt dat hij in de toekomst meubels en accessoires gemaakt van zwerfplastic wil verkopen.

De plastic afvalberg die op de oceaan drijft, wordt steeds groter en groter. Alles samen drijft er zo’n 79.000 ton plastic op een gebied van 1,6 miljoen vierkante kilometer. Ter vergelijking: dat is 50 keer zo groot als België. Dat blijkt uit een onderzoek dat gepubliceerd werd in het online tijdschrift Scientific Reports.

IKEA heeft laten weten dat ze hun schouders willen zetten onder de strijd tegen de plasticsoep. Eerder deze zomer kondigde de meubelketen al aan te stoppen met het gebruik en de verkoop van wegwerpplastic, zoals plastic rietjes, borden, bekers, diepvries- en vuilniszakken. Nu gaat het bedrijf nog een stapje verder: het heeft zich aangesloten bij NextWave, een initiatief dat plastic wil omvormen tot consumptieproducten. Tegen eind 2019 moeten de eerste interieurspullen gemaakt van zwerfplastic in de winkelrekken liggen.

“We willen van zwerfplastic een grondstof voor de toekomst maken en we willen initiatieven nemen om te zorgen dat het plastic niet in de oceaan belandt”, reageert Lena Pripp Kovac, sustainability manager bij IKEA, in een persbericht. “We hopen dat dit lidmaatschap zal leiden tot nieuwe inzichten en innovaties, en dat we andere bedrijven kunnen inspireren om ons voorbeeld te volgen”, besluit ze.