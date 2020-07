Ik ga op reis en ik neem mee: niet-vloeibare beautyproducten voor wie toch gaat vliegen Sophie Vereycken

06 juli 2020

08u54 0 Style Eerlijk is eerlijk, het vliegtuig nemen naar je vakantiebestemming is deze zomer al spannend genoeg, daar hoeft echt geen extra stress over vloeistoffen bij te komen. Geen probleem: wij zochten de handigste niet-vloeibare producten voor een zorgeloze vlucht. Graag gedaan!

Make-up

Foundation en consorten heb je op vakantie niet eens nodig. Zodra de zon haar werk doet verbergt dat zomerse tintje al snel de meeste onzuiverheden. Kan je toch niet zonder? Dan zijn er tal van poederfoundations die je teint egaliseren zonder dat je een laagje op je huid ziet liggen. Voor de ogen is cake liner een goede optie. Deze intens gepigmenteerde poeders kan je droog gebruiken als oogschaduw, maar evengoed in combinatie met een vochtig penseel voor een strakke eyeliner.

1. Cent Pur Cent, Loose Mineral Foundation, 34,99 euro, bij centpurcent.be

2. Clinique, Beyond Perfecting Powder Foundation & Concealer, 37,50, bij clinique.be

3. Laura Mercier, Tightline Cake Eyeliner, 27,45 euro, bij lookfantastic.nl

4. RMS, Vintage Cake Liner, 27,30 euro, bij Fin du Jour

Douche

Goed voor het milieu en handig voor op het vliegtuig: quasi de volledige inhoud van je douchecabine is nu ook in vaste vorm te vinden. Zowel shampoo, conditioner als douchegel bestaan in blokvorm. Ze worden pas vloeibaar zodra je er onder de douche water aan toevoegt. Extra pluspunt: er kan niets uitlopen.

1. Dille & Kamille, Shampoo Bar voor normaal haar, 4,95 euro, bij Dille & Kamille

2. N.A.E., Refreshing Body Bar, 6,49 euro, bij Kruidvat

3.Stop The Water While Using Me, All Natural Conditioner Bar, 12,95 euro, bij Zalando

Zonnecrème

Ooit al eens geprobeerd zo'n tube zonnecrème in dat plastic zakje voor vloeistoffen te proppen? Mission Impossible is er niets tegen. Maar met dank aan de nieuwe generatie zonnecrèmes is dat niet meer nodig: je vindt ze in stick, in blokvorm, én als poeder.

1. La Roche-Posay Anthelios Zonnestick SPF 50+, 11 euro, bij Farmaline

2. We Love, Sunscreen Stick, 16,50 euro, bij Blooms and Blossoms

3. jane iredale, Powder Me SPF 30, 50 euro, bij Parfuma

4. Sunday Brush, zonnepoeder SPF 50, 49,95 euro, bij sundaybrush.com

Skincare

Kan je niet zonder je favoriete scrub of een maskertje? Snappen we, want zelfs zonder corona en mondmaskers was die vliegtuiglucht al een aanslag op je huid. Gelukkig is er een nieuwe trend in beautyland: poederskincare. Eenmaal aangekomen op je bestemming voeg je er een beetje water aan toe, even mengen et voilà. Hydraterende balsems en bodycrèmes vind je dan weer steeds vaker in vaste vorm. Even opwarmen tussen de handen en je krijgt een smeerbare lotion.

1. Dermalogica, Daily Microfoliant, 17 euro, bij Dermalogica

2. Rituals, Ritual of Holi Rubber Mask, 8,90 euro, bij Rituals

3. Ethique, Jasmine & Ylang Ylang Bodycrème, 13,99 euro, bij Holland and Barrett

4. Lush, Sleepy Face, Naakte reinigingsbalsem, 11 euro, bij Lush