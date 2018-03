IJskoude voeten? 7 trucjes om ze lekker warm te houden ND

02 maart 2018

09u16 113 Style Ook vandaag nog wordt het winters koud, met ijsblokjes van tenen als onaangenaam neveneffect. Van peper op je voeten tot wollen sokken: 7 manieren om die tere voetjes lekker warm te houden.

- Duffel je hele lichaam lekker warm in. Als het koud is, zal je lichaam er alles aan doen om eerst de kern van je lijf warm te krijgen, waar de vitale organen zitten. Het gevolg: koude vingers en tenen, omdat al het bloed naar het centrum van je lichaam gaat om op te warmen. Zorg er daarom voor dat je hele lijf goed is ingepakt zodat je het niet koud hebt, zodat ook je tenen niet onmiddellijk afkoelen.

- Twee paar sokken over elkaar. Zitten je schoenen ruim genoeg om meerdere sokken over elkaar te dragen, dan helpt dat om de kou af te blokken. Tussen je voet en de lagen stof zitten verschillende stilstaande luchtlagen, die goed isoleren, waardoor de warmte bewaard wordt. Maar zitten je schoenen erg nauw, dan hebben twee paar sokken minder zin, omdat je huid bijna rechtstreeks de schoen raakt en het lageneffect minder is. Prop strakke schoenen dus niet vol met drie paar sokken, maar draag ze alleen als je ruimte hebt in je schoen. Anders kies je beter voor één dik paar sokken.

- Kies voor wollen sokken, die warmer zijn dan katoen. Katoen mag zweet dan wel snel absorberen, het droogt heel traag. Krijg je lichte zweetvoeten, dan is een vochtige voet in de kou nog eens extra koud.

- Een panty onder je broek. Dezelfde theorie van de sokken in de schoenen, geldt ook voor een kousenbroek onder je jeansbroek. Bij een losjes zittende broek zullen stilstaande luchtlagen isoleren en de temperatuur van je huid aannemen. Bij een strakke broek wordt dat moeilijker.

- Peper op je voeten. Onder meer voetbalspelers Koen Persoons en Benjamin De Ceulaer zweren bij een bijzonder trucje: strooi wat peper over je kousen voor je die schoenen weer aantrekt. Beginnen je voeten dan te zweten, dan zorgt de peper voor een betere doorbloeding waardoor je voeten langer warm blijven. Opgelet voor gevoelige tenen: je tenen kunnen wel lichtjes prikken achteraf, ook als je onder de douche gaat staan.

- Ga voor teenwarmers. Schrikt het pepervaatje je toch wat af? Investeer in teenverwarmers die je in je schoenen kleeft. Ze zijn vooral ontworpen voor in schoenen met een laag zuurstofgehalte, zoals laarzen. Kleef zo'n teenwarmer aan de buitenkant van je sok, onder of boven je tenen, en je kan 5 uur genieten van warmte. Je koopt ze voor enkele euro's onder meer bij AS Adventure.

- Plasticfolie rond je tenen. Het klinkt een beetje vreemd, maar het kan helpen om je tenen in te wikkelen in stukje plasticfolie. Zo vermijd je dat koude lucht tot bij je tenen kan, terwijl je toch niet gaat zweten aan de onderkant van je voet. Het is dun genoeg om nog in je schoenen te passen, zonder er hinder van te ondervinden.