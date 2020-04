Iedereen kan dit jaar naar het ‘virtuele’ Met Gala gaan Margo Verhasselt

08 april 2020

07u51 0 Style W anneer aangekondigd werd dat het grootste mode-event van het jaar, het Met Gala, zou worden uitgesteld, bleven veel modefans teleurgesteld op hun honger zitten. Maar gelukkig zijn er nog heel wat creatievelingen op het internet die met oplossingen komen: zoals een digitale versie van de avond bijvoorbeeld.

Het was in het begin niet helemaal duidelijk: zou het Met Gala nu doorgaan of niet? Vogue, de organisators van het event, deelden zo'n maand geleden een statement over het feit dat ze het evenement moesten verplaatsen. Daarin legden ze uit dat de hoogavond voor de modewereld ‘nog een slachtoffer is van het coronavirus.’ Amper een week daarvoor stelden ze nog uitdrukkelijk dat het event wél door zou gaan. “Wij gaan door zoals gepland en kijken uit naar een fantastische avond”, liet Nancy Chilton van het Costume Institute toen weten, maar algauw kwam dus de boodschap dat het Met Gala niet zou plaatsvinden.

Het Met Gala is een jaarlijks evenement dat steevast plaatsvindt op de eerste maandag in de maand mei. Dit jaar was dat dus 4 mei. Het werd opgericht in 1948, om de nieuwe modetentoonstelling van het Metropolitan Museum of Art te vieren. De opbrengst van de avond gaat naar het Costume Institute. Maar dat is dit jaar door de pandemie dus niet het geval.

Maar niet getreurd. Een groep modeliefhebbers maakte de officiële ‘High Fashion Twitter Met Gala’-pagina aan om hun oplossing voor te stellen: een virtuele versie van de avond. “Ook al werd het Met Gala dit jaar uitgesteld, willen we toch graag aankondigen dat er wel een High Fashion Twitter Met Gala komt”, schrijven ze in een post.

“Door de angst en stress die veroorzaakt worden door Covid-19, zijn wij ervan overtuigd dat dit een goed initiatief is”, schrijft de organisatie op Twitter. “We hopen dat dit event voor wat geluk en een gevoel van verbondenheid kan zorgen.”

Wat is nu juist de bedoeling?

De organisatoren van het online event maakten categorieën aan om het thema van dit jaar (About Time: Fashion and Duration) te vergemakkelijken. Deelnemers kunnen hun kans wagen in iedere categorie en worden daartoe aangemoedigd. Uitgebreid gaan shoppen voor het event? Niet nodig. Deelnemers worden gevraagd om hun kast in te duiken en duurzaam met hun outfits om te gaan.

Normaal gezien wordt er tijdens het echte event druk getwitterd: mensen becommentariëren de looks van de sterren wanneer ze nog maar net een voet op de rode loper hebben gezet. Dat is dit jaar uiteraard niet mogelijk. Maar de organisatoren van het alternatieve Met Gala willen dat de looks van ‘gewone' mensen nu beoordeeld worden. Daarmee hopen ze een ‘online plek te starten waar fantasie heerst’.