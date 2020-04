Iedereen heeft het over de serie Tiger King: zo haal je de tijger in jezelf naar boven LDC

02 april 2020

16u05 0 Style Hét gespreksonderwerp van de laatste dagen? Naast corona (uiteraard) gaat vooral Tiger King over de tongen. Bizar, geniaal, verslavend, verontrustend en vermakelijk zijn maar enkele termen die gebruikt worden om de documentairereeks te beschrijven. Het past in ieder geval bij die andere katachtige hype, meer bepaald die in je kleerkast.

Exotische dieren, wapens, moordcomplotten, drugs, polygamie én genitale piercings: Tiger King heeft het allemaal. De serie draait grotendeels rond Joseph Schreibvogel, beter bekend als Joe Exotic, een tijgerliefhebber en eigenaar van een privédierentuin. Spoiler alert: momenteel zit hij in de gevangenis omdat hij een huurmoordenaar had afgestuurd op een dierenrechtenactiviste.

Zonder verder veel te verklappen: de documentaire is een opeenstapeling van waanzinnige verhalen, het een al gestoorder dan het andere. Het heeft er in ieder geval voor gezorgd dat sterren als Kim Kardashian en Sam Smith verslingerd zijn aan de true crime docureeks, en met hen de rest van de Netflix-kijkende wereld.

Impact shoppinggedrag

Zowat alle mensen die in de reeks voorkomen, hebben trouwens een duidelijke voorliefde voor blouses met tijgerprintjes en pailletten. Een ultieme fashion faux pas. Desondanks is er een duidelijke invloed op het shoppinggedrag van heel wat mensen. Volgens het magazine Rolling Stone verkopen retailers beduidend meer tijger-gerelateerde spullen sinds Tiger King werd gelanceerd op Netflix. Zo zijn de zoekopdrachten bij eBay naar ‘Tiger King’ met 336% toegenomen, en werden er de voorbije twee weken 56% meer tijgerknuffels, en accessoires en kledij met tijgerprint verkocht.

Het past in ieder geval bij de trends van dierenprints, die doen het al een tijdje goed in de modewereld. “Dierenprints zijn de nieuwe streepjes geworden. Ze zijn never out of fashion”, bevestigt stylist Sarah Roelstraete. “Omdat de beestige prints al een tijdje meegaan, willen we voor het komende seizoen iets spannend. Mijn advies: durf te experimenteren!”

In de paskamer

Wil jij ook graag een luipaard- of tijgerpatroon dragen, zonder te lijken op een grote kat? Of nog erger, Carole Baskin uit Tiger King? Roelstraete deelt haar ultieme do’s-and-don’ts zodat je niet de mist ingaat. Een goede keuze begint volgens haar al in de paskamer. “Let goed op de pasvorm. Kleding met dierenprints moet goed vallen, en zeker niet te strak zitten of ‘trekken’.”

Wees ook aandachtig voor het materiaal waaruit je kledingstuk gemaakt is. “Voor een classy look blijf je beter weg van goedkope stoffen, zoals fluweel. Kies in de plaats voor mooie stoffen zoals satijn en chiffon of stoere denim en katoen.”

Thuis voor de spiegel

Bij dierenprints balanceer je altijd op de grens tussen superstijlvol of een tikje ordinair. Nog een tip om te voorkomen dat je niet omvalt naar de foute kant? “Zorg ervoor dat je je outfit niet te bloot maakt. Een rok of broek met dierenprint combineer je het best met een bovenkant zonder diepe decolleté”, stelt de stylist vast.

Het moeilijkste is inderdaad combineren. Weet je niet goed hoe je dat moet aanpakken? Begin dan klein. “Kies voor kleine details in je outfit, zoals een clutch, pumps of een riem met een opvallende print. Hierdoor kan het bijna niet fout lopen. Of ga voor chique en simpel in één opvallend item met een dierenprint, zoals een jas, jurk of blazer. Combineer met zwart, wit of aardetinten. Zo vermijd je dat het geheel te schreeuwerig wordt”, legt Roelstraete uit. “Minder klassiek, maar zeker even mooi, is de combinatie met zachte kleuren zoals pastelroze, zacht geel of oranje. Deze kleuren kan je het best dragen met een luipaardpatroon of een andere dierenprint met bruinige tinten.”

Mag het voor jou wat gewaagder zijn? “De durvers onder ons kunnen mixen en matchen. Probeer je kledingstuk speels te combineren met streepjes, ruiten of bloemen. Kijk maar naar coole merken als Essentiel en Scotch & Soda, zij doen dat ook.”

Heb jij zin gekregen om (online) te shoppen? Wij zochten alvast enkele leuke items uit.

