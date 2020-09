Iedereen een facetattoo? Beauty-expert: “Sociale media hebben de deur wagenwijd opengegooid voor permanente make-up” Sophie Vereycken

17 september 2020

13u34

Bron: NINA 2 Style Permanente make-up, dat zijn toch twee gitzwarte potloodstreepjes als wenkbrauwen? Of een afgewassen groenig lijntje net onder de wimperrand, dat de illusie wekt dat je al sinds sinds maart niet meer geslapen hebt? Wel, nee. Enfin, niet meer. Beauty-experte Karen Sarasin legt uit dat permanente make-up een gigantische evolutie onderging. “Het is minder de bedoeling om cosmetica te vervangen, eerder om er naturel en fris uit te zien.”

Beautyredactrice Sophie: “Zeg mam, ik ga dan volgende week een facetattoo laten zetten, hé.” We schrijven een zondagochtend in 2018. Ik was uitgenodigd voor een brunch bij mijn ouders en moederlief – in de veronderstelling dat mijn puberperiode al een kleine vijftien jaar achter de rug was – verslikte zich terstond in haar latte macchiato. Ik kon het haar onmogelijk kwalijk nemen. Vermoedelijk zag ze haar eerstgeboren dochter in gedachten thuiskomen met 56 sterretjes op haar gezicht. Al bleek het uiteindelijk best mee te vallen, want het werden slechts twee vakkundig geplaatste wenkbrauwen. Voor wie er nu net als mijn liefste moeder van overtuigd is dat er tot het einde der tijden twee donkere, immer verbaasde boogjes boven mijn ogen prijken: integendeel. Permanente make-up – PMU voor de vrienden – is al lang niet meer de zware, getatoeëerde make-up van vroeger. Hoewel ik mezelf nooit in hetzelfde rijtje zal plaatsen als Megan Fox, Jennifer Lopez en Rihanna, hebben we wel één ding gemeen: getatoeëerde wenkbrauwen. En geen kat die het ziet. Permanente make-up is de jongste jaren dan ook in sneltempo veranderd, vertelt Karen Sarasin, verpleegkundige van opleiding en experte in permanente make-up en medische pigmentatie.

Ceci n’est pas un tattoo

Het grootste verschil is de invalshoek. “Vroeger werd PMU veeleer vanuit de tatoeage-optiek benaderd: de pigmenten worden diep in de huid aangebracht zodat je voor de rest van je leven een mooie tekening hebt. Maar de huid van het lichaam is dikker dan die van het gelaat. Daar is het net belangrijk dat we zo oppervlakkig mogelijk blijven. Enerzijds om het trauma aan de huid te beperken, anderzijds omdat het beter is dat de kleur na een paar jaar zachtjes vervaagt, dan dat ze goed blijft zitten maar lelijk wordt.”

Dat leidde tot nieuwe technieken. Karen Sarasin: “Natuurlijk zijn er nog altijd mensen die op de oude manier werken, gelukkig is dat een minderheid. De grootste innovatie zijn de naalden. In plaats van de typische tatoeagenaalden gebruiken we nu accupunctuurnaalden: die zijn veel minder scherp en eerder kogelvormig. Daardoor brengen we minder schade toe aan de huid en is de behandeling veel minder ingrijpend. Ook de pigmenten zijn veranderd. Vroeger werkten we voor wenkbrauwen bijvoorbeeld met een mengeling van rood, zwart en geel. Wanneer je die in de juiste verhouding combineert, krijg je bruin. Het probleem? Zwarte en gele kleurmoleculen vervagen een stuk sneller dan rood, waardoor die laatste het langst in de huid bleef zitten. Daar zit je dan na een paar jaar, met zalmroze wenkbrauwen (lacht). Tegenwoordig werken we met kleur in één molecule. Het pigment valt niet in aparte compartimenten uit elkaar, maar zal gelijkmatig in zijn geheel vervagen.”

Eén voor allen, en allen voor PMU

De technieken zijn veranderd, en daarmee het cliënteel. Waar het getatoeëerde lijntje vroeger vooral iets was voor de buurvrouw op leeftijd, wordt het publiek steeds diverser. Populair is nog een understatement, lacht Karen Sarasin. “We zien een enorme stijging, zowel qua klanten als schoonheidsspecialisten die graag een opleiding willen volgen. Veel heeft te maken met social media, vermoedt ze. Steeds meer celebrities – zoals de enorm invloedrijke Kardashians – vertellen openlijk wat ze hebben laten doen en dat heeft de deur op een kier gezet. Sociale media hebben ze gewoon wagenwijd opengegooid.”

“Door social media ligt er een enorme druk op uiterlijk vertoon. Iedereen gebruikt filters: die leggen een wazig laagje over je foto waardoor poriën en pukkeltjes verdwijnen, en geven daarnaast vollere lippen, donkerdere wimpers en perfecte wenkbrauwen. Bovendien zorgt onze selfiecultuur dat iedereen er altijd top wil uitzien. Het is dus niet zo gek dat onze klanten steeds jonger worden. Zo krijgen we zelfs meisjes van 18 jaar over de vloer, die het hele jaar gespaard hebben voor een nieuw stel wenkbrauwen of lippen.”

PMU is lang niet meer die zwaar opgemaakte look van vroeger, voegt ze daaraan toe. “Het is minder de bedoeling om make-up te vervangen, eerder om er naturel en fris uit te zien. Ook op de dagen dat je je niet per se zo voelt.” Dat kunnen mijn wenkbrauwen en ik alleen maar beamen. En ja, zélfs mijn mama als ze heel eerlijk is.

Zonder risico?

De technieken zijn steeds zachter en minder ingrijpend. Wil dat dan zeggen dat PMU vandaag zonder risico is? Niet helemaal, nuanceert Karen Sarasin. “Als het in slechte omstandigheden gezet wordt, zijn er risico’s zoals bacteriële huidinfecties, tetanus en virale infecties. Want je werkt nog altijd met naalden en brengt vreemd materiaal in het lichaam. Daarom dat wettelijk gezien alleen tatoeëerders en schoonheidsspecialistes PMU mogen aanbieden. Bovendien moet je als schoonheidsspecialiste een specifieke cursus gevolgd hebben over hygiëne, virussen en bacteriën. Op zich is dat goed, maar het probleem is dat schoonheidsspecialiste niet langer een erkend beroep is. Er is wettelijk gezien geen beroepskennis meer vereist, wat wil zeggen dat iedereen die de opleiding rond de hygiëneregels gevolgd heeft, permanente make-up mag aanbrengen. Ook als je daarvoor in een grootkeuken werkte. Doe dus altijd je research voor je een afspraak maakt: check social media, lees reviews. En weet: als het te mooi lijkt om waar te zijn, is het dat meestal.”

Ontlijningsdienst

Wat als er nog zo’n donker lijntje van vroeger onder je ogen prijkt? Dat kan je makkelijk laten weghalen. Karen Sarasin: “Permanente make-up vervaagt sowieso na verloop van tijd, maar je kan het proces nog versnellen met vitamine A-crèmes. Die stimuleren de natuurlijke huidvernieuwing waardoor de kleur sneller wegtrekt. Dat proces duurt minimaal 3 maanden. Wil je er eerder vanaf? Dan is er lasertherapie: het laserlicht werkt specifiek in op het pigment, waardoor het zal verbleken.”

DIT ZIJN DE NIEUWSTE TECHNIEKEN

Powder brows (+/- 300 euro)

Karen Sarasin: “Vroeger was er microblading, een techniek waarbij er minuscule wenkbrauwhaartjes getekend worden voor een hyperrealistisch resultaat. Tegenwoordig zijn powder brows de nieuwe hype: die geven een heel mooie en realistische vulling. Een zachter effect maar nog altijd erg natuurlijk.”

BB Glow (+/- 150 euro)

Karen Sarasin: “De nieuwste hype is BB glow, een soort van semipermanente foundation waarbij huidkleurige pigmenten in de huid worden gebracht. Of zo luidt het praatje toch. Vanuit een medische achtergrond kan dit echter niet: het pigment kan onmogelijk diep genoeg worden aangebracht. Misschien zal je enkele dagen een effect zien, maar omdat je enkel de epidermis kleurt, blijft het niet lang. Bovendien is het niet gezond voor de huid. Beter is een microneedlingbehandeling: daarmee haal je de bovenste huidlaag weg en stimuleer je de huid om zelf collageen aan te maken. Het resultaat is een frissere huid met meer éclat.”

Infra-liner of bambi-liner (+/- 150 euro)

Karen Sarasin: “Deze liner wordt precies in de wimperrand gezet, en geeft onmiddellijk het effect van een donkere wimperlijn. Het valt niet op, maar je ogen zijn geaccentueerd en het lijkt meteen alsof je vollere wimpers hebt.”

Microhaarpigmentatie (+/- 400 euro)

Karen Sarasin: “Mannen die kaal worden of vrouwen met dun haar kunnen voor microhaarpigmentatie gaan. Met een superfijn naaldje worden minuscule stipjes gezet. Daardoor lijkt het alsof er een haartje komt groeien en oogt het haar voller.”

Babylips of lipcontour (+/- 400 euro)

Karen Sarasin: “Naarmate we ouder worden, neemt niet alleen het volume van de lippen af, maar ook de kleur. Door weer kleur in de huid te zetten ogen de lippen weer frisser en jeugdiger, zonder dat je per se met fillers moet werken. Daarnaast kunnen we met deze techniek de vorm van de lippen verbeteren en ze maximaal 1 millimeter vergroten.”