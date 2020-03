Iedereen aan de TikTok: waarom zelfs de modewereld stormloopt voor de app

Style TikTok is immens populair bij jongeren. De app is goed bezig om alle huiskamers en speelplaatsen te veroveren. En jawel, ook de modewereld moet eraan geloven. TikTok-sterren mogen op de eerste rij zitten tijdens shows en zelfs paraderen op de catwalk. “Niet zo vreemd, want tien jaar geleden zagen we dezelfde evolutie bij bloggers.”

De modeweken zijn dé plek bij uitstek om enkele bekendheden te spotten. Sterren en actrices zitten maar al te graag op de eerste rij tijdens een show, net zoals bekende influencers. Maar de voorbije weken zagen we ook een nieuwe groep die z’n opmars maakte: de TikTokkers.

Tijdens Milan Fashion Week was Charli D’Amelio bijvoorbeeld uitgenodigd om naar de show van Prada te komen. Doet die naam geen belletje rinkelen? De Amerikaanse 15-jarige wordt wel eens de ‘koningin’ van TikTok genoemd. Ze heeft dan ook een heleboel volgers - 32,8 miljoen om precies te zijn - en is vooral gekend om haar gekke dansfilmpjes. Tijdens haar bezoek in Milaan maakte de tiener dan ook verschillende korte video’s. In een filmpje is D’Amelio zelfs te zien op de catwalk tussen de modellen, en danst ze op muziek van Avril Lavigne.

Dat is natuurlijk maar één voorbeeld. Ook de Franse TikTokster Léa Elui (19) trok naar Milaan. Zij mocht onder meer front row zitten bij Moncler Genius. En tijdens de modeweek in New York kwamen haar Amerikaanse collega’s Taylor Hage (30), Cosette Rinab (20) en Tyler Gaca (25) opdraven als eregasten bij onder meer Tory Burch, Zadig & Voltaire, Alice + Olivia, Rag & Bone, en e1972.

Om maar te zeggen: de modewereld is vol enthousiasme op de TikTok-kar gesprongen. Ze zien potentieel in de nieuwe jonge sterren en staan dan ook te popelen om met hen samen te werken. Eerder werd de 19-jarige Noen Eubanks, die meer dan 10 miljoen volgers heeft op de populaire filmpjesapp, al aangesteld als het gezicht van modehuis Celine. Chase Hudson (17) wordt dan weer gesponsord door Dolce & Gabbana, en was ook een vipgast tijdens de show van het Italiaanse merk.

Interessante doelgroep

Op zich is die evolutie niet zo vreemd. TikTok is een broedplaats van creativiteit waar miljoenen gebruikers experimenteren met flitsende beelden, filters en absurde humor. En vooral: het is razend populair onder tieners en twintigers. Maar liefst 60% van de gebruikers zijn tussen 16 en 24 jaar oud, zo blijkt uit een analyse van het onderzoeksbedrijf Business of Apps. En laat net die doelgroep bijzonder interessant zijn voor de modehuizen.

“Het is geweten dat millennials en generatie Z graag geld uitgeven aan luxeproducten”, bevestigt onze moderedacteur David Devriendt. “Een rapport van adviesbureay McKinsey toonde bijvoorbeeld recent nog aan dat de Chinese millennials verantwoordelijk zijn voor de helft van alle luxe-aankopen in het Aziatische land. Zij maken die high-end uitgaven om zich te profileren en te onderscheiden van hun leeftijdsgenoten."

Niet nieuw

Het is logisch dat merken daar de vruchten van willen plukken. Maar nieuw is het niet, stelt Devriendt. “Een decennium geleden waren de modeshows een heel exclusieve bedoening. Enkel sterren, buyers en journalisten mochten present tekenen. Toen verscheen er ook amper info online over de fashion weeks”, legt hij uit. “In 2009 kwam daar verandering in. In dat jaar werden er voor het eerst ook bloggers uitgenodigd. Dolce & Gabbana was daar toen koploper in, want het label had destijds een invitatie gestuurd naar Bryan Boy, Tommy Ton, Garance Doré en Scott Schumann. Nu lijkt dat normaal, maar toen leidde die beslissing tot veel controverse.”

“Vijf jaar later kwam YouTube op, en toen werden YouTube-sterren ook gevraagd. Nu is TikTok hét platform dat aan het boomen is. Het is dus nogal wiedes dat modehuizen erop inspelen.” Opnieuw is Dolce & Gabbana een trendsetter. “De ontwerpers Domenico Dolce en Stefano Gabbana hebben dat op een mooie manier aangepakt. Ze hadden verschillende hippe TikTok-sterren opgetrommeld, maar tegelijk draaide hun show rond oude ambachten. Net alsof ze die twee werelden wilden samenbrengen en die jongeren iets wilden bijleren over oude, verloren beroepen.”

Volgens Devriendt zijn merken ook altijd op zoek naar jonge mensen die een zekere coolheid uitstralen. En TikTok is dan ook een uitstekende vijver om de hengel in uit te slaan. Maar de trend gaat ook verder dan louter samenwerkingen. “Millennials vinden het belangrijk om zich te identificeren met een merk. Veel labels hebben dan ook een millennial aan het roer staan. Denk maar aan Olivier Rousteing (33) bij Balmain, Virgil Abloh (39) bij Off-White en Louis Vuitton, of Simon Porte Jacquemus (30) bij het gelijknamige label Jacquemus. Allemaal grote namen, maar best jonge kerels die mee het modelandschap beïnvloeden.”