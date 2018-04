Ideale maten zijn niet langer de ideale verkooptruc Vrouwen pikken de stereotypen niet meer, dus bedrijven passen hun campagnes maar beter aan Steffie Geysens

26 april 2018

15u50

Bron: De Morgen 0 Style In de film I Feel Pretty krijgt het zelfvertrouwen van een doorsnee onopvallende vrouw plots een boost, zonder dat haar uiterlijk ooit veranderde. Lichaamspositiviteit, zelfvertrouwen en herkenbaarheid: merken springen maar beter op de kar van 'female empowerment advertising'. Want dat kan naast sociale verantwoordelijkheid toch vooral winst opleveren.

Vanaf volgende week woensdag is I Feel Pretty te zien in de zalen. De vrouwelijke hoofdrolspeelster Renee (Amy Schumer) wordt na een ongeval wakker met ogenschijnlijk ideale maten. Hoewel er in werkelijkheid niets aan haar lichaam is veranderd, blaakt ze plots van zelfvertrouwen. "De boodschap van de film is er een van female empowerment en zelfvertrouwen, los van iemands gewicht of uiterlijk", zei Schumer.

