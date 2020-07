Ideaal voor zon én regen: de ‘bucket hat’ wordt het zomeraccessoire Nele Annemans

08 juli 2020

14u03 6 Style Hij was vorig jaar voor het eerst op z’n retour op de festivals, maar deze zomer breekt hij helemaal door: de bucket hat, buckethoed oftewel het vissershoedje. De reden? Hij is je perfecte metgezel voor het wisselvallige Belgische zomerweer. Je kan het populaire hoedje uit de nineties dragen als zonnebescherming op bloedhete dagen, maar ook op grijze regendagen zoals deze. Bovendien zijn de variaties eindeloos. Wij selecteerden alvast onze favorieten!

Mooi monochroom

1. Buckethoed in zwart van Adidas, 14,95 euro, online te koop.

2. Buckethoed in muntgroen van Weekday, nu voor 10 euro i.p.v. 18 euro, online en in de winkels te koop.

3. Buckethoed in beige van New Look, 12,99 euro, online te koop.

4. Felblauwe buckethoed van Han Kjobenhavn, nu voor 76,95 euro i.p.v. 109,95 euro, online te koop.

Met een pittig printje:

1. Dubbelzijdige buckethoed met ruitjesmotief van Bershka, 12,99 euro, online en in de winkels te koop.

2. Buckethoed met luipaardprint van H&M, 7,99 euro, online en inde winkels te koop.

3. Buckethoed met tropische print van Polo Ralph Lauren, 69,95 online te koop.

4. Buckethoed met bloemenprint van Topshop, 19,99 euro, online te koop.

In een speciaal stofje

1. Oranje buckethoedje in geribbelde stof van Mango, 15,99 euro, online en in de winkels te koop.

2. Strooien buckethoedje van & Other Stories, 29 euro, online en in de winkels te koop.

3. Fluffy buckethoed in lichtpaars van Weekday, 30 euro, online en in de winkels te koop.

4. Buckethoed in denim van Monki, 15 euro, online en in de winkels te koop.