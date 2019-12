Iconische jurk van prinses Diana raakt niet verkocht op veiling Nele Annemans

10 december 2019

10u09 0 Style Vorige maand kwam je bij ons te weten dat een van de meest beroemde jurken van wijlen prinses Diana onder de hamer zou gaan. Er werd toen geschat dat de jurk € 400.000 zou opleveren bij de veiling, maar dat bedrag werd jammer genoeg niet gehaald.

Prinses Diana droeg de iconische jurk in 1985 tijdens het galadiner bij president Ronald Reagan in het Witte Huis. De donkerblauwe jurk van de hand van Victor Edelstein in fluweel en zijde raakte vooral beroemd toen Grease-acteur John Travolta Diana die avond ten dans vroeg en die beelden de wereld rondgingen.

De jurk werd eerder al twee keer geveild. Een keer door Diana zelf, in 1997, amper 2 maanden voor haar dood voor € 120.000. Dat geld schonk ze toen integraal aan onderzoek naar aids. De iconische jurk werd enkele jaren geleden, in 2013, ook geveild voor € 280.000. Het Britse veilinghuis Kerry Taylor Auctions wilde de jurk nu nog eens veilen, maar dat is dus niet gelukt. Zo werd het beoogde bedrag van € 400.000 niet gehaald. Twee andere, minder dure jurken van Lady Di werden daarentegen wel verkocht.