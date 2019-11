Iconische jurk van prinses Diana gaat onder de hamer TVM

20 november 2019

10u48 1 Style Eén van de meest iconische jurken die prinses Diana in 1985 droeg toen ze met acteur John Travolta danste, gaat onder de hamer. Er wordt geschat dat het ontwerp van Victor Edelstein omgerekend zo’n € 400.0000 gaat opbrengen op de veiling.

Diana droeg de jurk op een galadiner bij president Ronald Reagan in het Witte Huis. De lange donkerblauwe fluwelen creatie van de hand van Victor Edelstein vergaarde vooral bekendheid omdat Greace-acteur John Travolta Diana die avond ten dans vroeg. Lady Di stemde verlegen in, waarna de foto’s van het duo de wereld rondgingen. Travolta beschreef de avond later als “het leek wel alsof ik even in een levensecht sprookje vertoefde”.

In 1997, slechts 2 maanden voor haar tragische dood, liet Diana de jurk al eens veilen voor € 120.000 die ze schonk aan onderzoek naar aids. Ook in 2013 werd de jurk verkocht. Kerry Taylor Auctions laat de jurk nu nog eens veilen. “De foto’s van Diana die aan het dansen was met de knappe John Travolta veroorzaakten in die tijd heel wat sensatie en ze blijven tot op de dag van vandaag memorabel”, aldus Lucy Bishop van het Londense veilinghuis.