Iconische hoedenmaker Borsalino maakt doorstart TVM

25 juli 2018

13u25 0 Style De Italiaanse hoedenmaker Borsalino, van de wereldberoemde vilten en strooien hoeden met het deukje erin, maakt een doorstart. Het bedrijf dat vorig jaar failliet ging, is overgenomen door de Zwitserse investeerder Phillipe Camperio, melden Italiaanse media.

Giuseppe Borsalino begon het legendarische bedrijf in 1857 en zijn stijlvolle hoed groeide uit tot een icoon. De Borsalino kreeg wereldfaam toen Humphrey Bogart en Ingrid Bergman hem in 1942 in de afscheidsscène van de filmklassieker 'Casablanca' droegen. De Britse premier Winston Churchill was een fan, net als de Italiaanse filmster Marcello Mastroianni. Ook Michael Jackson was gek op de hoed. En ook muzikanten Pharrell Williams en Rihanna en actrice Nicole Kidman werden al met een Borsalinos op gespot.

Ondanks de populariteit van de hoed kwam het bedrijf in 2013 in financiële problemen. Een Italiaanse ondernemer die een hele rits bedrijven bezat, was destijds de eigenaar. Toen zijn miljardenimperium instortte, bleef Borsalino achter met een schuld van 30 miljoen euro. In 2015 werd de eigenaar gearresteerd op verdenking van belastingontduiking en fraude en ging Borsalino richting een faillissement. De Italiaans-Zwitserse zakenman Philippe Camperio wierp zich met zijn investeringsmaatschappij Haeres Equita op als redder in de nood. Hij huurde de fabriek en winkels en kocht het merk. De omzet steeg in 2015 naar ruim 15 miljoen euro en vorig jaar ging het nog beter. Desondanks ging de rechtbank, die onrechtmatigheden in de bedrijfsvoering had geconstateerd, vorig jaar over tot het uitspreken van het faillissement.

Nu wil de 47-jarige Camperio het merk nieuw leven inblazen. De Zwitser zou 18 miljoen euro hebben betaald aan Haeres Equita voor de merkrechten. Bij de veiling van de activa door de rechtbank betaalde hij ongeveer 6,4 miljoen euro voor het machinepark, de contracten met werknemers en de rechten op de Borsalino-winkels.