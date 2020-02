Iconische collectie Alexander McQueen onder de hamer Margo Verhasselt

20 februari 2020

16u22 0 Style Nadat aangekondigd werd dat Sarah Burton, de creatief directeur bij Alexander McQueen, honderden meters oude stof van het modehuis zou doneren aan student-ontwerpers, wordt nu ook bekendgemaakt dat enkele stukken uit het archief onder de hamer gaan.

“Het is een privécollectie met unieke Alexander McQueen-stuks”, vertelt Bobby Livingston, vice-president bij RR Auction over de collectie. “Het is een kans die je maar een keer in het leven krijgt. Je kan een uniek stukje geschiedenis in je bezit hebben.” De collectie bestaat uit 72 stuks die onder andere uit erg iconische collecties kwamen. De stuks worden aangeboden door het voormalig hoofd van de studio en vriend van de overleden designer Ruti Danan en werden dus ook amper gedragen.

Wat kan je verwachten? Kledingstuks die onder andere gedragen werden op catwalks en iconische stuks die gebruikt werden tijdens fotoshoots en op rode lopers. Daarnaast worden ook uitnodigingen voor de shows, backstagepasjes en een foto-album verkocht.

Op de stuks kan online geboden worden.