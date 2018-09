Iconische Antwerpse kledingwinkel Fish & Chips sluit voorgoed de deuren Nina Bernaerts

21 september 2018

08u24 1 Style Het is definitief over en uit voor Fish & Chips. De Antwerpse modezaak werd aanvankelijk nog overgenomen, maar een dispuut met de verhuurder van het pand brengt een definitief einde voor het merk. "Vreselijk jammer, we hadden graag doorgegaan met het eigenzinnige concept", klinkt het.

De Antwerpse zaak raakte in het begin van de zomer nog verstrikt in het faillissement van Men at Work. Eerst viel de Nederlandse tak en niet veel later volgden ook de Belgische winkels. Fish & Chips, dat enkele jaren geleden overgenomen was door de Nederlanders, ging mee over kop. Toch waren er hoopvolle berichten, overnemers stonden aan te schuiven om de zaak over te nemen. Helaas blijkt nu twee maanden later het doek toch definitief te vallen over de gekende modezaak. Een geschil met de huurbaas ligt aan de basis.

Rebels en eigenzinnig

"Eigenlijk was alles klaar om een doorstart te maken. We wilden Fish & Chips verder zetten in het oorspronkelijke gedachtegoed, het rebelse nogal eigenzinnige concept. Helaas geraakten we het gewoon niet eens over de huur van het pand. Van in het begin lag die communicatie bijzonder stroef. We waren uiteindelijk zelfs bereid om meer huur te betalen dan wat de vorige huurder betaalde, maar het was nog niet genoeg voor de verhuurder. De communicatie was zo slecht dat we uiteindelijke een advocaat onder de arm moesten nemen om onze inboedel nog te recupereren", vertelt ondernemer Dieter Deceuninck van Fashionbrewery. Een nieuwe locatie zoeken, bleek geen optie. "We wilden alleszins geen flauw afkooksel brengen van Fish & Chips, dus moesten we op zoek gaan naar een even groot pand van zo'n 800 vierkante meter. Als je dat al kan vinden in Antwerpen, moesten we ook nog beginnen aan de inrichting. Dat duurt ongeveer een jaar om te heropenen, dan verlies je momentum en eigenlijk is dat ook economisch geen rendabel idee."

De ondernemers willen wel nog de laatste stock en meubilair van de hand doen. "We hebben dan snel een pop-upwinkel gevonden in de Lombardenvest. We zullen daar een 'Fish & Chips: The Last Ride' openen. Daar zal alles uit de voormalige winkel te koop zijn. Ook willen we nog een laatste drink geven voor het personeel, zo'n 20 man, dat tot de laatste dag geloofde in de doorstart van de winkel. Zij zijn zich altijd blijven inzetten. We willen hen ook een afscheid geven." Dat het zo moet eindigen, vindt ook Deceuninck een spijtige zaak. "Dit was niet het plan, we wilden het Antwerpse label echt verderzetten. Het is met spijt in het hart dat we de bladzijde moeten omdraaien."

Fish & Chips werd recent nog stevig vernieuwd. 20 jaar geleden zette ze mee de Kammenstraat op de kaart en verwierf de zaak ook een echt cultstatus met opvallende etalages en dj's die plaatjes draaiden terwijl de shoppers, vooral tieners, hun slag sloegen.