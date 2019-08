Iconisch Amerikaans luxewarenhuis Barneys vraagt faillissement aan TVM

06 augustus 2019

10u47

Bron: Business of Fashion/Bloomberg 0 Style Barneys New York, het bekende luxewarenhuis, heeft dinsdagochtend het faillissement aangevraagd. Eerder raakte al bekend dat de iconische retailer in slechte papieren zit. De eigenaars zijn dringend op zoek naar een opkoper om zo toch nog vijf winkels open te kunnen houden en een liquidatieprocedure te vermijden.

Het Amerikaanse luxewarenhuis Barneys New York moet grondig reorganiseren en heeft daarvoor het faillissement aangevraagd. De keten sluit drie van zijn acht warenhuizen in Chicago, Las Vegas en Seattle. Ook vijf kleinere conceptwinkels en zeven vestigingen van Barneys Warehouse, een outletwinkel van het concern, gaan dicht. Twee andere winkels van Barneys Warehouse blijven voorlopig open.

Barneys, dat ook nog warenhuizen heeft in New York, Beverly Hills, San Francisco en Boston, krijgt een noodlening van 75 miljoen dollar om de keten op de been te houden gedurende de reorganisatie. De warenhuisketen gaat voor de vestigingen die openblijven proberen een lagere huurprijs te bedingen.

Eerder werd al duidelijk dat Barneys in gesprek was over een verkoop van de rechten op de bedrijfsnaam. Die zou de keten dan terug kunnen huren. Met de opbrengsten van de naam kan Barneys zijn schuldenlast terugdringen. Het in 1923 opgerichte Barneys heeft ongeveer 1.400 werknemers. Hoeveel daarvan hun baan verliezen, is nog niet duidelijk. Barneys ging in 1996 al eens failliet, maar maakte toen een doorstart. Ook in 2012 werd een faillissement nipt vermeden.

Online shoppen

“Naast het hoge prijskaartje van de producten die bij Barneys verkocht worden, kent dit warenhuis dezelfde problemen als waar andere warenhuizen mee kampen”, vertelde George Angelich, partner bij het herstructureringsadvocatenkantoor Arent Fox, in een interview met persagentschap Bloomberg. “De huurprijzen van winkels worden steeds duurder en klanten kopen alsmaar meer online of in de winkels van merken zelf, waardoor het voor warenhuizen erg moeilijk wordt om nog overeind te blijven.”