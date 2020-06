Revitalift Gesponsorde inhoud Hyaluronzuur: de skincare hero die je fijne lijntjes helpt bestrijden Aangeboden door L'oréal Paris

19 juni 2020

Gemiddeld zie je vanaf je dertigste de eerste tekenen van huidveroudering opduiken. Je huid wordt slapper, de eerste fijne lijntjes laten zich zien en je teint wordt doffer. Moeder Natuur wil het zo – maar dat betekent niet dat jij je daarbij hoeft neer te leggen. Met hyaluronzuur kan je zelf snel en effectief ingrijpen. Wij vertellen je hoe.

Hyaluronzuur is een lichaamseigen ingrediënt.

Hyaluronzuur is geen vreemde voor ons lichaam. Het stofje komt van nature voor in onze cellen en werkt als een soort magneet voor vocht. Eén gram hyaluronzuur kan tot 1000 keer zijn moleculair gewicht in water vasthouden. Het stofje zorgt er ook voor dat de hoeveelheid vocht in onze cellen correct wordt gereguleerd– met een gezonde, gehydrateerde én stevige huid als resultaat.

Door veroudering neemt de hoeveelheid hyaluronzuur in onze huid af.

Een gehydrateerde huid voelt stevig aan en straalt. Wanneer we ouder worden, neemt de natuurlijke hoeveelheid hyaluronzuur in onze huid af. Daarnaast begint ook de lipidenbarrière, de natuurlijke beschermlaag van onze huid, minder goed te werken. De huid kan zich daardoor niet goed beschermen tegen schadelijke stoffen en UV-stralen. De werking van de cel vermindert, met fijne lijntjes en droogte tot gevolg. Maar niet getreurd: daar valt iets aan te doen.

Skincare met hyaluronzuur houdt je huid jong.

Hyaluronzuur versterkt de natuurlijke barrière van de huid en zorgt ervoor dat cellen voldoende vocht vasthouden. Onder het motto ‘start young, stay young’ wordt aangeraden om ongeveer vanaf je dertigste hyaluronzuur te smeren – of eerder wanneer je huid al vroeger tekenen van veroudering vertoont.

We gebruiken het woord ‘wondermiddeltje’ niet graag, maar van hyaluronzuur is wél bewezen dat het het verouderingsproces op een laag pitje zet. Dermatologen weten dat al langer: hyaluronzuur werd jaren geleden al in de vorm van fillers in de huid geïnjecteerd. Wie niet zo van het prikken is, haalt goede resultaten uit skincare met hyaluronzuur.

Hoe gebruik ik hyaluronzuur?

Hyaluronzuur kan veilig dagelijks gebruikt worden door alle huidtypes. Je kan het in een ingrediëntenlijst terugvinden onder de namen ‘hyaluronzuur’, ‘hyaluronan’ of de afkorting ‘HA’. Binnen hyaluronzuur bestaan verschillende varianten: macro-hyaluronzuur hydrateert de huid en verzacht de teint, terwijl micro-hyaluronzuur diep doordringt voor een stevig en volumineus resultaat. Wie efficiënte anti-aging wil, zoekt idealiter een combinatie van beide.

