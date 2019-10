Huur eens een feestjurk in plaats van te kopen

07 oktober 2019

10u04 0 Style Stel je moet naar een feest maar je hebt geen zin om veel geld uit te geven aan een jurk die je toch maar één keer draagt. Enter Closet in The Cloud. Het kledingverhuurbedrijf opent nog tot eind dit jaar een winkel in Gent waar je feestkleren van designermerken kan huren. “Zo kunnen vrouwen stralen in een mooie en betaalbare outfit én ondertussen bijdragen aan een betere planeet.”

Gemiddeld wordt 30% van de kledij in onze kleerkasten niet jaarlijks gedragen. Zeker voor feestkleren is dat het geval en laat die nu ook nog eens meestal bijzonder prijzig zijn. Het inspireerde Yasmine Mili en Iza Marquenie om Closet in The Cloud op te richten. Het concept werkt als volgt: voor een bedrag tussen € 45 en € 150 huur je een outfit van een designermerk voor een speciale gelegenheid. In de prijs zit de droogkuis, levering én ophaling inbegrepen.

Er zijn kledingstukken beschikbaar van merken als A.F. Vandevorst, Julia June, Ba&sh, MaxMara, Nathalie Vleeschouwer, Marie Méro, Elisabetta Franchi, Marni en meer. De huurperiode bedraagt 4 dagen en je kunt stuks zowel meteen uitlenen als op voorhand reserveren. Je krijgt ook telkens te zien wat de originele prijs van het kledingstuk is, zodat je makkelijk kunt zien wat je uitspaart.

In het buitenland bestaat het concept overigens al langer. In de VS is Rent The Runway bijvoorbeeld al een tijdlang een belangrijke speler, maar ook dichterbij huis experimenteren ondernemers ermee. In het Nederlandse Arnhem opende afgelopen zomer bijvoorbeeld de kledingbibliotheek LESS. Voor € 25 of € 30 per maand mag je daar telkens 3 kledingstukken uitlenen. Je mag zo vaak komen ruilen als je wil, ze worden daarna door de oprichtster terug proper in de rekken gehangen. In 2016 opende in eigen land ook al de modebib Les Rebelles d’Anvers dat ondertussen de deuren sloot.

Closet in The Cloud richt zich in de eerste plaats op online kleding verhuren, maar opent tot 31 december 2019 nu ook een tijdelijke winkel in het Shoppingcenter Gent Zuid. Wie haar outfit komt ophalen in de winkel krijgt € 8 korting op de huurprijs. Meer info: closetinthecloud.be.