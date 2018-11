Hunkemöller lanceert eerste skicollectie LDC

09 november 2018

15u23 0 Style De kledingstukken die je op de kop tikt bij Hunkemöller zijn doorgaans gemaakt van weinig stof. Denk: sexy lingerie en doorzichtige negligés. Maar daar komt verandering in, want het Nederlandse merk brengt binnenkort een skilijn uit.

Heb je binnenkort een vakantie in de bergen op de planning staan? Dan kan je eens binnenspringen bij Hunkemöller voor een gloednieuwe outfit. Het lingerielabel gaat z’n assortiment immers uitbreiden met een limited edition skicollectie. Zo ben je in een wip sexy in de slaapkamer én op de piste.

Je kan je verwachten aan handschoenen, een beanie, cropped high performance jassen, broeken én een strakke overall. Leuk extraatje: alle stuks zijn verkrijgbaar in zwart-wit, dus je kan zelf de outfit van je dromen samenstellen. Prijzen beginnen van €17, 99 en lopen op tot €164,99. De lijn is vanaf 9 november te koop in winkels en online.