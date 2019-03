Humeur en werkomgeving bepalen vooral hoe Belgische vrouwen zich kleden TVM

08 maart 2019

Voor ruim 76% van de Belgische vrouwen kan de keuze voor een specifieke outfit een rechtstreekse impact hebben op hun stemming. En het omgekeerde is evengoed waar: een goed of slecht humeur kan een belangrijke rol spelen bij de kledingkeuze. Verder bepaalt ook de werkomgeving wat dames 's ochtends aantrekken. Dat blijkt uit een studie van Vente-Exclusive.com bij 1.280 Belgische vrouwen.

Nog opvallend is dat 35% van de Belgische vrouwen een dag op voorhand al beslist wat ze gaat dragen, nog eens 20% doorloopt zelfs de hele kleerkast. 43% kiest haar outfit pas ‘s ochtends uit. Er wordt wel vaker gezegd dat België een beetje beige en grijs is qua kledingstijl en dat bevestig dit onderzoek ook. 20% voelt zich sterker in een outfit die er niet te hard uitspringt, slechts 10% krijgt juist wél zelfvertrouwen van een meer opvallende look. Hakken geven vrouwen wel die nodige portie zelfvertrouwen. 23% voelt zich er - niet letterlijk - sterker door in haar schoenen.

Assertieve look op de werkvloer

Een overgrote meerderheid van de vrouwen (74%) geeft aan dat ze zich op een andere manier kleedt voor haar werk dan in haar vrije tijd. In de eerste plaats willen ze op de werkvloer een assertievere indruk maken dankzij hun outfit (48%). Ongeveer een vierde draagt dan weer andere werkkledij omdat dit verplicht is, bijvoorbeeld door een uniform. 21% van de Belgen heeft meer zelfvertrouwen door zich op het werk casual te kleden.

(Soms veroordelend) naar andere vrouwen kijken

84% van de vrouwen geeft toe dat ze ook op de outfits van andere vrouwen letten. Ongeveer 1 keer op de 3 gebeurt dat spontaan en zonder specifieke reden. Ongeveer 30% vindt inspiratie voor eigen outfits bij andere vrouwen, 21% geeft aan dat ze de stijl van andere vrouwen bewonderen. Daartegenover staat dat 10% wel eens op een veroordelende manier naar de stijl van andere vrouwen kijkt.

Sexy lingerie is geen must, pasvorm primeert

Alle respondenten verwachten zowel van hun dagelijkse kleding, lingerie als zwemkleding dat alles in de eerste plaats ‘goed past’. De tweede prioriteit ligt voor de drie kledinggroepen bij het ‘comfort’. Van ondergoed wordt het minst verwacht dat het voldoet aan de laatste trends (6%). Vrouwen rekenen niet per se op lingerie om zich ‘sexy te voelen’, dit is slechts voor 14% van de respondenten van tel.

Tenslotte houdt zowat de helft (56%) kleding bij die in de praktijk niet langer gedragen wordt. Waarom? Ten eerste omdat ze deze misschien ooit toch opnieuw kunnen dragen. Ten tweede omdat ze niet graag kleding weggooien.