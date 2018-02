Huis verkopen? Verf de muren dan niet in een van deze kleuren Charlotte Dierckx

17 februari 2018

16u31

Gaat jullie huis binnenkort de huizenmarkt op? Onthoud dan dat de kleur van jullie woonst een persoonlijke beslissing is. Net zoals jij misschien van roze in de slaapkamer houdt, terwijl je partner bij de gedachte alleen al moet kokhalzen, is ook een potentiële koper niet van alle kleuren gediend. Sommige tinten doen de verkoopwaarde van een huis zelfs dalen.

Hoewel een likje verf met iedere kleur komaf maakt, gaat het voornamelijk om die eerste indruk die bepaalde kleuren nalaten bij potentiële kopers. Om vast te stellen welke invloed kleuren hebben op de verkoopwaarde van een huis, deed het Amerikaanse vastgoedplatform Zillow onderzoek gebaseerd op 50.000 verkochte huizen in allerlei verschillende kleuren.

Deze kleuren vermijd je beter

Zo blijkt onder andere dat bij de kleur donkergrijs onze haren rechtovereind komen te staan. Vooral eetkamers in deze tint vallen bij de meeste kopers niet in de smaak, waardoor de verkoopwaarde daalt met zo'n € 1000.

Ook terracotta blijkt voor velen een no-go. Vooral in ruimtes die veel gebruikt worden zoals de slaapkamer kan je de kleur beter mijden. Volgens Zillow worden oranje gekleurde huizen voor gemiddeld € 710 minder verkocht.

De minimalisten onder ons mogen dan wellicht zweren bij gebroken wit, potentiële kopers doen dat over het algemeen niet. De veel gekozen tint wordt vaak als onpersoonlijk ervaren en spreekt onze verbeelding maar moeilijk aan, waardoor we de verkoopwaarde van huizen in gebroken wit met een kleine € 70 zien kelderen.

Het verschil in prijs is niet aanzienlijk groot, maar wie het meeste uit zijn oude woonst hoopt te halen, houdt dit beter in het achterhoofd. Kleuren die het volgens het onderzoek wel goed doen zijn lichtgrijs voor de woonkamer en kaki voor de slaapkamer.