Houd de bruid te vriend: deze outfits zijn not done op een huwelijk Nele Annemans

20 juli 2019

07u41 2 Style Hoewel je uiteraard in het dagelijkse leven draagt wat je wil, is er voor een bruiloft wel een dresscode en gelden er regels rond wat je wel maar vooral niet draagt. Dit zijn de 5 dingen waar bruidjes van gruwen als je deze outfitfouten maakt.

1. Wit dragen

De grootste fout die je als gast naar een trouwfeest kan maken is zonder twijfel in een witte of crèmekleurige outfit arriveren, tenzij het echtpaar je andere instructies gaf. Wit is en blijft voor de bruid. Ga liever voor zachte kleuren of eenvoudige patronen die er mooi uitzien, maar niet over-the-top zijn.

2. Of zwart

Een bruiloft is een heugelijke gebeurtenis, geen begrafenis. Hou je zwarte jurk dus liever voor andere gelegenheden.

3. Afwijken van de dresscode

Hou je uitnodiging goed bij de hand als je je outfit uitzoekt. Staat erbij galakledij? Zorg er dan voor dat je niet opduikt in een jeansbroek en kies voor iets formeler. Gaat het huwelijk door op het strand? Dan mag je wat meer casual gaan.

4. Schoenen dragen waar je niet op kan dansen

Stellen die gaan trouwen willen niet alleen dat het voor hen een gedenkwaardige dag wordt, maar ook dat hun gasten een ongelooflijke avond beleven. Het zou dan ook zonde zijn om heel de bruiloft te moeten meemaken vanop een stoel als gevolg van een stel blaren. Wil je wel je entree op hakken doen? Neem dan een paar makkelijke schoenen mee in je handtas.

5. Te onthullende kledij dragen

Zeker als de plechtigheid doorgaat in een kerk, draag je beter niets te bloot. Maar ook op het trouwfeest zelf hoef je niet met je fijne vleeswaren te koop lopen. Zeker als je een drankje te veel op hebt kan een diep decolleté of een minirok weleens meer onthullen dan je wilt.