Hop hop hoera! Is bier hét nieuwe ingrediënt tegen rimpels? Sophie Vereycken

03 oktober 2020

11u55 5 Style Gloednieuw in beautyland en een primeur in de cosmeticawereld: Xantho, een Belgische nieuwkomer is er als eerste in geslaagd om xanthohumol in hun producten te werken. Een ingrediënt dat we beter kennen van ... bier. Is een frisse pint het ultieme skincare ingrediënt?

Onze grootmoeders en hun glanzende haardos wisten het al: bier is een uitstekend beautymiddeltje (was je haar met de inhoud van een blikje bier voor meer volume en glans, zo beweert tante Kaat). Als het van Xantho afhangt, gaan we echter niet met een volledige pint aan de slag, maar slechts een deel ervan: de hopplant. Hop is immers niet enkel de plant die smaak en bitterheid aan bier geeft, het bevat ook xanthohumol, een heel efficiënt ingrediënt in de strijd tegen huidveroudering. Tot die conclusie kwamen ze al in de middeleeuwen: oude geschriften hebben het onder andere over ontstekingsremmende en anti-bacteriële eigenschappen. Hoe het dan komt dat het zo lang geduurd heeft voor we het konden smeren? Omdat het quasi onmogelijk was om de stof in de huid te laten indringen, vertelt apothekeres Annelies Vancoppernolle. Daar is het Belgische merk Xantho na meer dan vier jaar onderzoek nu wél in geslaagd.

Een pintje voor de huid

Klinkt goed, maar wat doet hop dan precies voor de huid? De unieke eigenschappen moeten we vooral gaan zoeken in de strijd tegen huidveroudering, vertelt skincare-experte Paula Begoun. Rimpels ontstaan immers niet alleen omdat we ouder worden, ook onze omgeving speelt een belangrijke rol. Paula Begoun: “In het dagelijkse leven worden we continu blootgesteld aan schadelijke invloeden, dit wordt ook wel oxidatieve stress genoemd. UV-straling en luchtvervuiling zorgen ervoor dat de huid schade oploopt en versnellen zo het huidverouderinsproces. Concreet veroorzaken oxidatieprocessen in de huid waardoor vrije radicalen gevormd worden. Die lokken ontstekingsreacties uit, beschadigen het DNA van onze cellen en leiden tot collageenafbraak.

Het gevolg? Rimpels, fijne lijntjes, pigmentvlekjes en een huid die minder soepel is. Daarnaast verstoort het de balans van ons microbioom, een soort van onzichtbaar ecosysteem dat onze huid in topconditie moet houden. De huidbarrière wordt door fijnstofdeeltjes beschadigd en uit balans gebracht. Daardoor is onze huid minder goed in staat om zichzelf te beschermen, zijn we nóg gevoeliger voor schadelijke invloeden van buitenaf en komen we in een gevaarlijke vicieuze cirkel terecht.” De sleutel? Antioxidanten. Die werken ontstekingsremmend en kunnen huidbeschadiging voorkomen. Dat doen ze door die vrije radicalen - de deeltjes die onze huidcellen beschadigen - te neutraliseren, legt Begoun uit. En laat xanthohumol nu net het krachtigste antioxidant uit de plantenwereld zijn. Geen klein bier, zeg maar.

