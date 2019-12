Hoogzwangere Ashley Graham voor het eerst solo covermodel Amerikaanse Vogue mv

11 december 2019

Het zwangere topmodel Ashley Graham siert in januari voor het eerst alleen de cover van Vogue US.

“Ik ben nooit dun geweest, dus weet zelfs niet hoe dat voelt. Vaak zeggen mensen mij dat ik moet vermageren”, het zijn enkele woorden geplukt uit het interview met de hoogzwangere Ashley Graham (volgende maand moet ze bevallen). “Ik probeerde al ieder mogelijk dieet uit, maar die werken niet, omdat ik een vrouw met rondingen ben. Dit is wie ik ben. Pas toen ik dat kon accepteren, kreeg ik meer zelfvertrouwen. Toen pas kwam er schot in mijn carrière.”

Het zwangere plussizemodel staat voor het eerst alleen op de cover van de Amerikaanse Vogue. De foto’s werden gemaakt door niemand minder dan de wereldberoemde fotografe Annie Leibovits. Graham draagt voor de gelegenheid een gouden jurk uit de collectie van Oscar de la Renta Spring 2020.

Graham vertelt ook aan Vogue over hoe ze zich soms eenzaam voelde tijdens haar zwangerschap. “Ik heb altijd veel controle gehad over mijn lichaam - zelfs wanneer iedereen me zei wat ik moest doen, hield ik de touwtjes in handen - en voor het eerst had ik het gevoel dat ik niet meer naar mezelf, maar wel naar het leven in mij moest luisteren”, legt ze uit. “Ik kwam snel bij en voelde me alleen. Het gouden advies van mijn stylist: maak zwangere vrienden. Niemand van mijn vrienden hadden op dat moment relaties, laat staan dat ze zwanger waren. Ondertussen ben ik bevriend met negen zwangere vrouwen.”