Hoofdredactrice van de Amerikaanse Vogue uitgeroepen tot machtigste vrouw in de media Timon Van Mechelen

15u01 0 BrunoPress Anna Wintour Style Naar goede gewoonte stelt zakenmagazine Forbes jaarlijks een lijst op van de meest invloedrijke vrouwen ter wereld, opgedeeld per sector. In de mediawereld staat Anna Wintour, vooral bekend als hoofdredactrice van de Amerikaanse Vogue, wederom op de eerste plaats.

Forbes baseert zich voor de lijst op inkomsten op jaarbasis, vermeldingen in de media en de algemene invloed. Ook Beyoncé, JK Rowling en Taylor Swift haalden de top.

Anna Wintour staat al sinds 1988 aan het roer van het Amerikaanse modemagazine Vogue. Daarvoor deed de Brits-Amerikaanse ervaring op bij de Britse Vogue en Harper’s Bazaar. In 2013 werd ze ook benoemd als artistiek directeur van Condé Nast, de uitgeverij die onder andere Vogue, Glamour en GQ uitgeeft.

Richting bepalen vrouwenmode

“Wintour is de meest invloedrijke vrouw in de mediawereld, omdat Vogue al jarenlang de richting aangeeft op vlak van stijl en vrouwenmode,” legt media-analist Alice Enders uit aan BBC News. Wel nuanceert ze ook dat Wintour op de eerste plaats staat omdat Sheryl Sandberg van Facebook en Susan Wojcicki van Google niet opgenomen zijn in de lijst omdat het hier alleen over de gedrukte media en de kunsten gaat.

De volledige lijst

1. Anna Wintour (hoofdredacteur Vogue - artistiek directeur Condé Nast)

2. Bonnie Hammer (voorzitter NBC Universal)

3. Stacey Snider (voorzitter/CEO 20th Century Fox)

4. Beyoncé Knowles-Carter (zangeres)

5. Margarita Simonyan (hoofdredacteur RT Rusland)

6. Dana Walden (CEO Fox Television Group)

7. Katharine Viner (hoofdredacteur Guardian)

8. Donna Langley (voorzitter Universal Pictures)

9. Zanny Minton Beddoes (hoofdredacteur The Economist)

10. Kathleen Kennedy (voorzitter Lucasfilms)

11. Arianna Huffington (mede-oprichter Huffington Post)

12. Taylor Swift (zangeres)

13. JK Rowling (schrijver)

14. Shobhana Bhartia (voorzitter HT Media)

15. Priyanka Chopra (actrice/VN Goodwill-ambassadeur)