Holidays are coming: de mooiste beauty-adventskalenders voor dit eindejaar Valérie Wauters

09 oktober 2018

15u07 0 Style We weten het, de zomervakantie is nog maar net achter de rug en we zitten al met onze gedachten bij de kerstperiode. Als het een excuus mag zijn: je beauty-adventskalender koop je het best nu al. Tenminste, als je de leukste limited edition exemplaren nog op de kop wil tikken. Tijd om jezelf eens lekker te verwennen dus!

H&M

Wat zit erin: Een ruim assortiment nagellak in inspirerende kleuren en met prachtige glitters.

Prijs: € 39,99, nu verkrijgbaar.

Rituals

Wat zit erin: All time favorites en nieuwkomers in het assortiment, alsook geurkaarsen.

Prijs: The Ritual Of Advent Tree, € 89, nu verkrijgbaar.

Clinique

Wat zit erin: alle must haves van het merk. Voor de echte Clinique-fan.

Prijs: € 71,38, nu verkrijgbaar.

Jo Malone

Wat zit erin: Een selectie colognes, lichaamsproducten en geurkaarsen. Voor de echte luxe liefhebber.

Prijs: € 350, verkrijgbaar vanaf 6 november bij Planet Parfum, Senteurs d'Ailleurs, Parfuma & Inno.

Weleda

Wat zit erin: Het beste uit het gamma van Weleda.

Prijs: € 99,50, binnenkort verkrijgbaar.

Catrice

Wat zit erin: 24 fullsize beautyproducten, voor wie graag met alle trends mee is.

Prijs: 34,99, nu verkrijgbaar.

The Body Shop

Wat zit erin: Leuke verrassingen, geïnspireerd op de fijnste geuren en texturen uit de natuur.

Prijs: Deluxe Advent Calendar, € 85, nu verkrijgbaar.

Babor

Wat zit erin: 24 van de welbekende Babor ampullen voor een stralende huid

Prijs: € 69,90, nu verkrijgbaar.

Yves Rocher

Wat zit erin: 24 producten, verpakt in kleine doosjes die moduleerbaar, herbruikbaar en recyclebaar zijn.

Prijs: € 49,90, nu verkrijgbaar.

Planet Parfum

Wat zit erin: 25 beautyverrassingen, zodat je er tegen het einde van het jaar op je best kan uitzien.

Prijs: € 34,90, nu verkrijgbaar.