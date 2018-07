Hoera, zon! Zo krijg én behoud je een mooi bruin kleurtje Nina Dillen

15 juli 2018

13u30 0 Style De zon maakt ons al een paar weken extra gelukkig. Hallo zomerse sunkissed look! Maar toch blijft zonnecrème smeren een must om het veilig te houden, en eens de wispelturige Belgische zon weer verdwenen is wil je die lichtgebruinde teint natuurlijk zo lang mogelijk vasthouden. Als je deze stappen volgt komt dat helemaal goed.

Laten we beginnen met een beetje wetenschap. Want waar komt zo'n mooie bruine huid eigenlijk vandaan? Een zomers tintje is een natuurlijk verdediginsmechanisme van onze huid tegen de schadelijke stralen van de zon. De pigmentcellen in onze opperhuid maken melanine aan, een stof die ons gedeeltelijk beschermt tegen UV-stralen. Die melanine zorgt ook voor dat bruine kleurtje.



Smeren, smeren, smeren

Maar opgelet: het kan niet genoeg benadrukt worden dat die natuurlijke bescherming van je huid absoluut niet voldoende is, en moet aangevuld worden met zonnecrème om zoveel mogelijk UV-stralen tegen te houden. Een rode, verbrande huid is dan ook een teken dat de UV-straling niet voldoende is afgeweerd. Hoe vaker je verbrandt, hoe hoger het risico op huidkanker. Zover mag je het dan ook niet laten komen, maar met deze tips krijg je een gezond bruin kleurtje dat een tijdje blijft zitten.



STAP 1: scrubben maar

De perfecte voorbereiding voor het zonnetje op je vel is een uitgebreide scrubsessie van je hele lichaam onder de douche. Zo verwijder je alle dode huidcellen, waardoor de bruine kleur beter zal "pakken" op je gladgemaakte huid. Bovendien vermijd je zo dat de bruine kleur zich vastzet op afstervende huidcellen, die hoe dan ook geen lang leven meer beschoren zijn.



STAP 2: royaal zonnecrème gebruiken

Na die douche en scrub kan je meteen je lijf volledig insmeren met zonnecrème. Kies een SPF die bij je huidtype past, maar ga beter niet voor minder dan beschermingsfactor 15. Smeer je minstens om de twee uur opnieuw in, of vaker nog als je in het water bent gegaan. Vergeet ook je lippen niet te beschermen met een lippenbalsem.



STAP 3: hydrateren om te bronzeren

Voor, na en tijdens het zonnen moet je ervoor zorgen dat je lijf zoveel mogelijk hydrateert. Niet alleen door te smeren (zie stap 5), maar ook door véél water te drinken en fruit en groenten te eten. Dat alles kan bijdragen aan een blijvend kleurtje. Zo wordt de doorbloeding gestimuleerd en sterven huidcellen minder vlug af. Voor een extra bruin effect kan je op wortels knabbelen, die dankzij het ingrediënt bètacaroteen de veroudering van je huid door zon tegengaan. Ook broccoli staat bekend om hoge dosissen bètacaroteen.



STAP 4: een lauwwarme douche

Lang in bad liggen na een tijdje zonnen is niet zo'n goed idee. Baden droogt je huid extra uit, en dat kan je wel missen na een dagje in het zonnetje. Kies beter voor een korte, lauwwarme douche om alle olieën en vette crèmes die zich op je huid hebben verzameld eraf te spoelen.



STAP 5: ook na het zonnen moet je smeren

Als je huid de hele dag blootgesteld is aan de zon, is het belangrijk om je vel rechtstreeks opnieuw te hydrateren. Kies na je douche voor een vochtinbrengende aftersun of een bodylotion die goed hydrateert. Die laatste stap zorgt er meteen ook voor dat je dat bruine kleurtje net iets langer kan vasthouden.



STAP 6: poeder of crème als back-up plan

Hoe graag we ook zouden willen: je kan dat bruine kleurtje niet voor eeuwig vasthouden. Maar een beetje valsspelen kan ook geen kwaad. Zet je kleurtje kracht bij door wat bronzerend poeder te gebruiken, of schakel over op een subtiele zelfbruiner of gekleurde dagcrème die je langzaam vervagend kleurtje wat kracht bijzet.