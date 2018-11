Hoe Zuid-Koreanen zich steeds meer afzetten tegen hun eigen obsessie voor westerse schoonheidsidealen Timon Van Mechelen

01 november 2018

13u50 0 Style Meer dan 20% van de Zuid-Koreaanse vrouwen heeft volgens de International Society of Esthetic Plastic Surgeons een cosmetische ingreep gehad. Ook zijn ze obsessief bezig met huidverzorging en make-up, alles om er westers en naar hun normen dus ‘mooi’ uit te zien. Al zetten steeds meer mensen zich nu af van dat schoonheidsideaal door bijvoorbeeld filmpjes te posten van hoe ze hun make-up kapot smijten.

Het valt meteen op als je door de hippe Gangnam wijk (je wellicht bekend van het nummer ‘Gangnam Style’) in Seoul rondstruint. Om de halve meter tref je er een billboard aan met een verwesterde vrouw op die je naar de plastische chirurg moet lokken. En of dat lukt. Nog geen maand geleden liep ondergetekende er zelf rond en het mag duidelijk wezen dat Zuid-Koreanen hun obsessie voor westerse schoonheidsidealen niet onder stoelen of banken steken. Mensen lopen over straat met bont en blauwe gezichten na operaties en eigenlijk zien heel veel vrouwen (en bovendien ook mannen) er bijna identiek hetzelfde uit. Allemaal hebben ze diezelfde opengetrokken poppenogen, een aangescherpte kaaklijn en een jeugdige huid. Het land draagt dan ook de ietwat dubieuze titel van ‘mekka van plastische chirurgie’.

Daarnaast is Seoul ook de hemel op aarde voor beautyliefhebbers. Die grappige sheetmaskers? De BB en CC crème? Die komen allemaal overwaaien uit Zuid-Korea. Het wemelt er van de beautywinkels waar je de meest gekke maar ook serieuze dingen kunt kopen. Van een siliconenmasker waarmee je net uit een horrorfilm lijkt gelopen en lipcrèmes die volle lippen beloven tot snoezige oogmaskers tegen wallen. You name it, they have it! Naar verluidt smeren sommige Koreanen maar liefst 15 producten na elkaar op hun gezicht. Opnieuw: alles om er ‘mooi’ en dus westers uit te zien.

Allemaal leuk en wel, iedereen wil er tenslotte mooi uitzien. Maar de Zuid-Koreaanse obsessie voor het uiterlijk neemt volgens sommige Koreanen zelf wel heel extreme maten aan. Niet zo lang geleden werd een eerste vrouwelijke nieuwsanker aangesteld op de Zuid-Koreaanse televisie. Tijdens een van haar nieuwsuitzendingen droeg ze een bril en daar kwam zoveel commentaar op dat er een tegenbeweging ontstond die zich net afzet van het beklemmende schoonheidsideaal. Geheel toepasselijk genaamd ‘Escape the corset’ of in het Nederlands: ‘ontsnap aan het korset’. Verwijzend naar het korset dat vrouwen vroeger letterlijk dwong in een bepaald keurslijf dat toen als mooi werd ervaren.

Onder die noemer verpulveren alsmaar meer Zuid-Koreaanse vrouwen hun make-up, waarvan ze dan filmpjes en foto’s op sociale media posten. Hun haren dragen ze in een losse dot en op hun gezicht smeren ze alleen nog een simpele dagcrème en wat lippenbalsem. Cha Ji-won, een vrouw die deelneemt aan de protestbeweging, vertelde aan The Guardian dat ze vroeger bijna 80 euro per maand aan make-up uitgaf. “Ik was de godganse dag bezig met mij zorgen maken over er ‘mooi’ uitzien. Ik hield van mooie dingen en wou er mooi uitzien. Ik haatte mijn eigen lelijke gezicht. Ik ging niet naar school op dagen dat mijn make-up niet goed zat. Ik heb nu het masker afgenomen dat mijn leven eigenlijk verpestte.”

Ook de populaire Zuid-Koreaanse YouTuber Lina Bae heeft een video gemaakt over ‘Escape your corset’. Daarin maakt ze zich eerst volledig op, inclusief lagen foundation en nepwimpers, om daarna alles eraf te halen. Terwijl zegt ze “Ik ben misschien niet mooi, maar dat is oké. Iedereen is mooi op zijn eigen manier.” De bewuste video werd ondertussen al meer dan 5 miljoen keer bekeken.