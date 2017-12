Hoe voorkom je dat foundation je er slechter in plaats van beter doet uitzien in de winter? Eva Van Driessche

08u15 2 Thinkstock Zo breng je foundation in de winter aan Style Normaal gezien geeft een fijn laagje foundation je huid dat onzichtbare Instagramfiltertje dat je er net een beetje beter doet uitzien. Maar bij koud winterweer kan het wel eens helemaal mislopen: je ziet er dof, moe en bleek uit en je foundation wordt korrelig op droge plekjes waardoor je die nog meer accentueert.

1. Droge vlekjes

Als je huid niet mooi gehydrateerd is, dan zal je foundation nooit of te nimmer perfect zitten. Hij blijft zichtbaar hangen in de droogtelijntjes rond je neus en op je voorhoofd.

Ines Borgonjon, senior make-up artist bij M.A.C. gaf ons deze tip: "Ik ga bij modellen backstage voor de catwalks in de winter altijd eerst met een exfoliërende lotion over hun huid. Kies een vloeibare die je op een watje aanbrengt, daar kan je zachtjes dode huidcellen mee verwijderen. Daarna zorg je voor een flinke laag hydraterende crème die je eerst laat inwerken. Je huid is dan streelzacht."

2. Doffe teint

Een mooi dekkende foundation kan in de winter te dof ogen. Je haalt alle kleurverschil uit je huid en daardoor zie je er een beetje ziek uit. Laat je niet verleiden om een donkerdere of bruinere foundation te gebruiken voor een gezond kleurtje, want dat slaat gewoon oranje uit. Je moet ervoor zorgen dat je nog een beetje huid door je foundation heen ziet. Je hoeft geen nieuwe foundation te kopen, je kan het effect ook iets subtieler maken door er een druppeltje gezichtsolie door te mengen. Zo blijft je huid 'glowy', maar haal je wel de meeste oneffenheden weg.

3. Te bleek

De laatste restjes van onze vakantiegloed zijn nu helemaal verdwenen. Je huid is bleek en je foundation maakt dat niet beter. Jouw redding? Blush! Ga niet uitgebreid contouren en highlighten, maar een klein vleugje lichtroze blush geeft je gezicht weer wat leven. Op de appeltjes van je wangen lijkt het alsof je een gezonde sneeuwwandeling achter de rug hebt. Iets hoger op je wangen is subtieler.